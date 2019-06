Des images des trous noirs à la recherche sur le climat de la NASA, les systèmes hautes performances de Supermicro contribuent aux découvertes et aux explorations scientifiques majeures, même dans les galaxies éloignées

« Doter les scientifiques, comme ceux de la NASA, des progrès les plus récents en matière de solutions informatiques et d'analyse de données avancées est un élément clé de la mission de Supermicro, dont l'objectif est de rendre le monde meilleur non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures », a déclaré Charles Liang, le président-directeur général de Supermicro. « En tant que fournisseur de solutions matérielles, nous investissons massivement dans nos serveurs, ainsi que dans nos solutions GPU et de stockage économes en ressources, y compris dans le développement de châssis, d'alimentations, de ventilateurs et d'autres sous-systèmes dotés d'un cycle de vie de 12 ans, afin d'aider les clients finaux à réduire leurs coûts énergétiques et leurs coûts d'acquisition de matériel informatique tout en réduisant les déchets informatiques. De plus, s'inscrivant dans la lignée de l'innovation technologique et du leadership de Supermicro en matière de délai de commercialisation, nos solutions 1U Petascale NVMe sont livrées en grandes séries pour fournir aux clients un avantage concurrentiel significatif. »

Les participants à l'ISC 2019 pourront découvrir en personne la large sélection de systèmes HPC de Supermicro au Messe Frankfurt Tor Ost (porte Est) dans le Hall 3, stand G731, jusqu'au mercredi 19 juin.

En tant que leader en matière de serveurs et systèmes de stockage all-flash NVMe, la gamme de serveurs de stockage 1U all-flash NVMe™ Petascale de Supermicro prend en charge la technologie flash de nouvelle génération avec la bande passante de stockage la plus élevée, les meilleures performances IOPS, la prise en charge de NVMe over Fabrics et une maintenance aisée. Avec ces systèmes 1U prenant en charge jusqu'à 1 Po de stockage rapide à faible latence avec 32 SSD avant remplaçables à chaud avec des facteurs de forme U.2, EDSFF et NF1, Supermicro offre une flexibilité et un choix sans précédent pour les applications de stockage en réseau à haute capacité qui requièrent les meilleures performances en termes de latence. Ces systèmes offrent un réel avantage en termes de délai de rentabilisation pour les centres de données qui exécutent des charges de travail à forte concentration de données.

Exploitant son expertise en ingénierie système pour concevoir les systèmes de serveurs les plus évolués, Supermicro propose au secteur une gamme complète de systèmes GPU de NVIDIA. Cette gamme, à la pointe du secteur, de systèmes optimisés pour les GPU de NVIDIA ne cesse de s'étoffer à mesure que Supermicro produit des serveurs GPU innovants permettant de répondre à la demande croissante du marché pour un vaste éventail de solutions d'intelligence artificielle. Ces serveurs GPU maximisent non seulement les performances et l'efficacité au niveau du système, mais ils offrent également le choix le plus flexible de fonctionnalités, et notamment les options les plus avancées de mise en réseau et de stockage. Par exemple, le SuperServer 9029GP-TNVRT de Supermicro, basé sur la plateforme HGX-2 de NVIDIA, offre des performances pouvant atteindre 2 PetaFLOPS dans un seul boîtier.

L'architecture économe en ressources unique de Supermicro désagrège le CPU et la mémoire d'autres sous-systèmes, afin que chaque ressource puisse être rafraîchie indépendamment, permettant aux centres de données de réduire les coûts du cycle de rafraîchissement et leur impact sur l'environnement en réduisant les déchets électroniques. Des économies supplémentaires sont réalisées grâce au partage de l'alimentation et du refroidissement ainsi qu'à des solutions de refroidissement à l'air libre. Lorsqu'ils sont considérés à l'échelle d'un cycle de rafraîchissement de trois à cinq ans, les serveurs économes en ressources de Supermicro fournissent, en moyenne, des serveurs plus performants et plus efficaces à des coûts moindres par rapport aux modèles traditionnels nécessitant un remplacement complet en permettant aux centres de données d'optimiser indépendamment l'adoption de technologies nouvelles et améliorées.

Les gammes de produits Supermicro suivantes prennent en charge les fonctions d'économie de ressources afin d'offrir non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une plus grande valeur : les systèmes SuperBlade® avec des serveurs lames équipés de processeurs évolutifs Intel Xeon à deux et quatre interfaces de connexion prenant en charge des processeurs 205 watts les mieux qualifiés, de la NVMe, du commutateur 100G EDR InfiniBand ou des commutateurs 25G/10G Ethernet, des alimentations CA/CC redondantes et d'une batterie de secours (BBP), ce qui en fait la solution idéale pour les applications entreprise, cloud et HPC ; BigTwin™ avec les performances les plus élevées et la plus grande densité dans une conception 2U à quatre nœuds, chaque nœud prenant en charge 24 DIMM, six lecteurs NVMe remplaçables à chaud et une capacité réseau flexible ; FatTwin™ 4U dans diverses combinaisons d'E/S, de mémoire et de stockage pour les applications cloud, HPC et entreprises les plus optimisées. Pour en savoir plus sur les innovations économes en ressources de Supermicro et sur son engagement en faveur de l'informatique verte, veuillez consulter www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

