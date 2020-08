Des innovateurs en technologies textiles s'unissent pour créer le tout premier vêtement entièrement renforcé par HeiQ Viroblock

Conçue et mise au point pour les irréductibles

JUST5 est née de l'initiative de cinq leaders de la fabrication de matériaux et comporte de nombreux gadgets qui améliorent la qualité de vie. Tous les composants de la veste JUST5 ont été mis au point par des leaders de l'innovation textile. Ils sont disponibles individuellement afin de permettre aux marques de textile vestimentaire ou pour la maison de créer leurs propres innovations.

5 composants innovants

Fermetures éclair 2A-NYGUARD NYSHIELD – Les fermetures sont manipulées à longueur de journée. Ces fermetures auto-assainissantes sont réutilisables cinq minutes après avoir été touchées. Pionnière de la production de fermetures éclair en Europe depuis les années 30, 2A est aujourd'hui leader des solutions durables et novatrices en fermetures textiles. Coats ProtectV – Un fil à coudre fabriqué par le leader mondial du secteur confère des propriétés antimicrobiennes et antivirales à chaque point. Technologie suisse pour tissu antimicrobien HeiQ Viroblock – À l'origine, HeiQ Viroblock a été élaboré pour traiter les masques, et enregistré par Swiss Medic comme dispositif médical. Les masques respiratoires traités avec la même technologie sont agréés par la FDA américaine par une autorisation d'utilisation d'urgence. HeiQ est le leader mondial de l'innovation technologique dans le textile. Tricot chaîne SITIP – Le tissu élastique des poignets étirables de JUST5 protège les mains lorsqu'elles sont en contact avec des surfaces potentiellement contaminées. La technologie du tricot chaîne empêche la maille de filer après un accroc et SITIP en est un des leaders mondiaux. Tissu Windtex Vagotex – Il s'agit d'un tissu imperrespirant et coupe-vent. Windtex Vagotex S.p.A. est un des leaders de la stratification et du traitement des tissus techniques pour les vêtements de sport et les chaussures.

Carlo Centonze, co-fondateur et PDG de HeiQ Group déclare : « Notre super équipe est formée par les cinq entreprises les plus innovantes de notre secteur. Les autres marques n'ont plus qu'à prendre les pièces qui les intéressent et à fabriquer leurs propres vêtements 100 % « viroblock » ! »

Une campagne de financement communautaire démarre à 11 heures (heure de l'Est), 17 heures (heure de l'Europe centrale) le 26 août sur Kickstarter pour ceux qui souhaitent soutenir le projet et précommander. Les vestes devraient être disponibles d'ici la fin de l'automne.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que société dérivée de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), HeiQ est à l'avant-garde de l'innovation, avec la création de certaines des technologies textiles les plus efficaces, les plus durables et les plus performantes du marché actuel. Son objectif est d'améliorer la vie de milliards de personnes en perfectionnant un produit du quotidien : les textiles. Alliant trois domaines d'expertise (recherche scientifique, fabrication de matériaux spécialisés et image de marque des ingrédients grand public), HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits textiles différenciés et durables, et saisir la valeur ajoutée au point de vente. Dotée d'une capacité annuelle totale de 35 000 tonnes, HeiQ fabrique aux États-Unis, en Suisse et en Australie ses produits chimiques spécialisés, et les propose dans plus de 60 pays du monde entier. www.heiq.com

HeiQ, Viroblock et HeiQ Viroblock sont des marques de fabrique enregistrées ou non de HeiQ Materials AG.

À propos de 2A-NYGUARD

2A SpA est la société héritière de Taurus Zippers, première société européenne à produire des fermetures éclair dans les années 30 du siècle dernier. Elle est aujourd'hui leader des solutions durables et novatrices en fermetures textiles. Elle a également diversifié son activité au fil des ans dans le secteur de l'aluminium moulé sous pression. Son siège social et ses usines de production principales se trouvent en Italie. Elle a des filiales aux États-Unis et en Chine. www.nyguard.com

À propos de Coats

Coats est le leader mondial des fils industriels. Présente dans près de 50 pays, Coats emploie 17 000 personnes sur cinq continents. Sa longue histoire et sa culture de l'innovation assurent à Coats une place de leader international. La société crée des produits, services et solutions logicielles complémentaires et à valeur ajoutée pour les secteurs du vêtement et de la chaussure. Elle utilise des techniques innovantes pour développer des fils et tissus haute performance destinés aux secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de la protection corporelle.

Coats est partie prenante de la série d'indices FTSE4Good et participe au Pacte mondial de l'ONU. www.coats.com

À propos de SITIP

SITIP est un leader mondial du textile. Fondée en 1959, la société fabrique des tricots chaîne et des tissus circulaires. Dynamisée par son immense savoir-faire, Sitip crée des solutions techniques « Made in Italy » conformes aux exigences du marché les plus strictes. SITIP dispose de deux usines à Cene (Bergame) en Italie et d'une à Malte. www.sitip.it

À propos de Windtex Vagotex

Windtex Vagotex SpA a été créée dans les années 80. Elle est agréée ISO 9001 depuis plus de 20 ans, certifiée OekoTex et a récemment obtenu le label Global Recycled Standard (GRS). Dans les années 90, la société a développé une membrane élastique, Wintex®, suivie plus tard par d'autres matériaux tout aussi innovants. Avec ses 14 lignes de production, elle est aujourd'hui leader dans le domaine de la stratification et du traitement des tissus techniques pour les vêtements de sport et les chaussures. Wintex Vagotex dispose d'un laboratoire moderne équipé de machines permettant de tester les produits finis afin de garantir une qualité supérieure à ses clients. Grâce à une philosophie commerciale dynamique et positive en harmonie avec les valeurs du sport, la société a su rester compétitive en créant des tissus de plus en plus performants pour les différentes disciplines. www.vagotex.it

