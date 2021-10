Des institutions se réunissent au Blockwork's Digital Asset Summit (Sommet sur les actifs numériques de Blockworks) à Londres

NEW YORK, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Digital Asset Summit (DAS) de Blockworks revient pour la deuxième année à Londres, les 15 et 16 novembre 2021, au Royal Lancaster Hotel.

Le DAS crée des espaces pour que le monde traditionnel des marchés de capitaux puisse interagir avec l'industrie de la crypto. Bank of America, Fidelity Digital Assets, CoinShares, Coinbase, WisdomTree et des dizaines d'autres se joindront à nous pour discuter de l'intersection entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.

L'édition new-yorkaise du DAS en septembre dernier a ainsi affiché complet, les investisseurs se réunissant pour discuter des actifs numériques.

Les invités y ont trouvé une valeur très importante et un participant a même décrit : « Notre équipe était unanime pour dire que le DAS 2021 était la meilleure conférence sur la crypto à laquelle nous avons participé ». Blockworks s'attend donc à la même participation de fonds spéculatifs, de banques et d'experts en infrastructures cryptographiques lors de la conférence de Londres.

Pour répondre à la croissance du secteur et couvrir les sujets les plus importants, le DAS revient à Londres sous la forme d'un événement de deux jours.

Les sujets abordés comprendront :

Le dossier d'investissement pour la finance décentralisée

L'essor des dérivés cryptographiques

Perspectives du côté de l'acheteur : à l'intérieur du marché haussier

L'avenir des services financiers et des actifs numériques

La tokénisation et l'avenir des marchés de capitaux

Le marché des prêts institutionnels et des actifs numériques

Parmi les intervenants notoires, citons :

Anne Richards , Fidelity International

, Fidelity International Daniel Masters , CoinShares

, CoinShares Alexey Demyanov , Bank of America

, Bank of America Dr Ruth Wandhöfer , Gauss Ventures

Dotun Rominiyi, London Stock Exchange Group

Ed Carlton , Flow Traders

, Flow Traders Jason Guthrie , Wisdom Tree

, Wisdom Tree Brett Trejpaul, Coinbase

Mariana Gospodinova , Crypto.com

Stani Kulechov, Aave

Oliver von Landsberg-Sadie , BCB Group

Dmitry Tokarev , Copper

David Mercer , LMAX Group

, LMAX Group Ainsi que des dizaines d'autres leaders de l'industrie .

Ayant un accès inégalé à la fois auprès des fondateurs de crypto et des leaders des institutions financières, le DAS est devenu la conférence sur les actifs numériques incontournable pour les investisseurs. Les invités VIP sont conviés à un dîner exclusif avec les intervenants de la conférence et tous les invités sont conviés à une soirée organisée par Coinbase.

Rejoignez les leaders du « buy-side », « sell-side », de la réglementation et des sociétés de crypto pour discuter de la façon dont les actifs numériques créeront des opportunités d'investissement et auront un impact sur l'avenir.

Merci aux sponsors « Diamond », qui ont rendu cet événement possible : Aave, BCB Group, Copper, Crypto.com, Fidelity Digital Assets, LMAX Digital. Les sponsors « Platinum » comprennent : B2C2, Bequant, Bitstamp, Blockchain.com, Blockdaemon, BlockFi, BVNK, Coinbase, CME Group, Enigma Securities, Equonex Group, Eventus, Fireblocks, Fnality, Gemini, Genesis, GSR, Matrixport, Nansen, Radix, Toko, Trade Station Crypto. Les sponsors « Gold » comprennent : Amberdata, Blockfills, Chainalysis, Consensys, Elliptic, Kaiko, The Tie, SkillZ.

Les autres entreprises participantes comprennent : AIMA, Bank of America, BPI France, CoinShares, Crypto Finance AG, DIA Labs, Fabric Ventures, FIS, Flow Traders, Gauss Ventures, L1 Digital, Lantern Ventures, London Stock Exchange Group, Nickel Digital, Tobam Unbiased, Wave, What Bitcoin Did, Wintermute, WisdomTree, Woorton, Zodia Markets.

À propos de Blockworks

Blockworks est une marque de médias financiers qui fournit des informations en continu et des perspectives de premier ordre sur les actifs numériques à des millions d'investisseurs. Blockworks est le fondateur des Digital Asset Summits (DAS), les principales conférences destinées aux investisseurs institutionnels qui s'intéressent aux actifs numériques.

