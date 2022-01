Des journalistes de 55 pays africains participent à une conférence de presse organisée par l'Église Shincheonji

NEW YORK, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Des médias de 55 pays africains ont participé à une conférence de presse organisée par l'Église Shincheonji de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, le 28 janvier. L'événement comprenait des interventions du président de l'Église Shincheonji, Man Hee Lee, et un résumé des faits saillants concernant la dernière série de l'Église, intitulée « Témoignage sur les paraboles des secrets du ciel et leur véritable signification ». La conférence de presse a été organisée à la demande des journalistes et des pasteurs africains de tout le continent.