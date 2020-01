Des leaders de l'industrie soutiennent une nouvelle société d'investissement spécialisée dans les startups technologiques

Le dernier tour de financement a été mené par IPGL Limited, la société d'investissement de Michael Spencer, et soutenu par plusieurs autres chefs de file de l'industrie, dont Warren East, Christopher (Jock) Miller, Gavyn Davies, Stuart Roden et Stephen Catlin, qui occupe également le poste de directeur non exécutif du Conseil d'administration de Bloc. Dans le cadre de ce tour de table, Samantha (Sam) Wren, PDG d'IPGL, rejoint également l'entreprise en tant que directrice non exécutive.

Bloc a été fondée par Bruce Beckloff, PDG, David Leftley, directeur technologique, deux vétérans de l'industrie technologique d'ARM et de Vodafone respectivement, et Paul Roy, président, afin de combler le fossé en Europe en termes de financement par des experts de sociétés de deep tech à un stade précoce. Andrew Griffin, ancien directeur général de la recherche sur les fonds technologiques pour Bank of America Merrill Lynch, a rejoint la société en tant que directeur financier au début de l'année 2019.

L'équipe a déjà bâti un portefeuille de neuf sociétés et utilisera les nouveaux fonds pour compléter son portefeuille et suivre les investissements conformément à la stratégie de Bloc visant à créer des sociétés d'envergure mondiale avec une valeur durable sur le marché européen des deep tech. Les secteurs dans lesquels Bloc a investi comprennent l'informatique à haute performance, les communications sans fil, l'infrastructure réseau et l'Internet des objets.

S'exprimant à propos de cette annonce, Paul Roy, président de Bloc, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d' avoir franchi cette étape importante et d'accueillir d'autres nouveaux actionnaires notables au sein de Bloc, ainsi que Sam Wren au sein du Conseil d'administration. Mme Wren apporte une expertise considérable et une compréhension complète des perspectives de l'investissement professionnel.Les investisseurs existants et nouveaux ont soutenu Bloc pendant ce tour de financement, et nous sommes ravis de cette occasion d'accélérer la croissance et le succès de notre portefeuille actuel et de poursuivre notre approche rigoureuse à l'égard de l'investissement dans de nouvelles entreprises opérant dans le secteur de la deep tech. »

Bruce Beckloff, co-fondateur et PDG, a ajouté :

« Notre approche consiste à investir dans des entreprises du secteur de la deep tech qui jettent les bases du monde numérique. Grâce à l'approche pratique et à l'étroite combinaison d'expérience et d'expertise complémentaires, nous sommes particulièrement bien placés pour identifier et investir dans la prochaine génération de sociétés technologiques, tout en réduisant le risque pour nos actionnaires en aidant activement nos entreprises à s'optimiser et à évoluer. Cela représente une reconnaissance significative de notre stratégie visant à encourager des acteurs importants de l'industrie à soutenir Bloc. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour bâtir une marque mondiale destinée à investir dans la deep tech en Europe. »

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Bloc Ventures

Bloc Ventures est une société de capital-risque permanente qui fournit un financement mené par des experts dans le domaine de la deep tech européenne. Bloc soutient avec passion le développement de la prochaine génération d'entreprises technologiques européennes à l'avant-garde des télécommunications et de l'informatique. La société fournit à ses actionnaires un accès au paysage passionnant de la deep tech européenne en phase initiale et à forte croissance, en utilisant une approche qui réduit le risque de cristalliser les rendements.

Les membres de l'équipe de Bloc possèdent une solide expertise complémentaire dans les domaines de la technologie, de la commercialisation et de la finance, issue de leurs longues carrières dans le secteur de la technologie, y compris de nombreuses années passées dans des sociétés de capital-risque et fusions-acquisitions chez Vodafone et ARM. Ils mettent leur expertise à profit par le biais de pré-investissements vérifiés au préalable et d'une approche collaborative pratique avec des sociétés de portefeuille pour les faire évoluer rapidement après l'investissement.

Bloc sert de catalyseur pour les sociétés de son portefeuille, en les faisant passer d'entreprises en phase initiale à des entreprises en pleine croissance et en générant une importante création de valeur. Cela positionne Bloc comme le partenaire privilégié des investisseurs pour les entreprises technologiques.

www.blocventures.com

À propos de Samantha Wren

Samantha Wren a rejoint le courtier intermédiaire ICAP en 2009 en tant que trésorière du groupe puis comme directrice financière et directrice de l'exploitation pour la division voice-broking. Après la vente de cette division, Mme Wren est devenue directrice commerciale de NEX Markets, qui abrite les sites de négociation de NEX Group, avant de devenir directrice financière et directrice des opérations de NEX Group Plc. En 2019, elle est devenue présidente-directrice générale d'IPGL, la société d'investissement privée du fondateur d'ICAP, Michael Spencer.

www.ipgl.co.uk

Pour tout complément d'information,

veuillez contacter :Bloc Ventures

Andrew Griffin (directeur financier) +44-20-3826-7100

info@blocventures.com

Paternoster Communications

Catriona Woolner-Winders/Tom Buchanan/Charlie Codrington +44-20-3012-0241

bloc@paternostercomms.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082103/Bloc_Ventures.jpg

Related Links

http://www.ipgl.co.uk



SOURCE Bloc Ventures Limited