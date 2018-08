Des milliardaires saoudiens investissent dans la start-up de Vertex en phase d'ICO

GEORGE TOWN, Îles Caïmans, August 1, 2018 /PRNewswire/ --

Vertex, une start-up en phase d'initial coin offering (ICO), attire les investisseurs arabes cherchant à investir tôt dans les start-ups de la blockchain où leur argent contibuera à soutenir des projets d'expertise dans le domaine des affaires et de la cryptomonnaie.

Soutenue par des investisseurs saoudiens, Vertex met tout en œuvre pour aider des parties prenantes potentielles à investir. En injectant des millions dans l'entreprise, elles empochent des tokens à des tarifs préférentiels, ce qui se traduit par une offre de tokens plus abordable pour le grand public. Ce filet de sécurité favorisera le marché de la blockchain en permettant à un investisseur moyen de participer et garantira un accès au grand public. Ces hommes d'affaires astucieux et observateurs des marchés financiers ont déjà connu un excellent taux de réussite avec des investissements extrêmement rentables dans des start-ups, ainsi que des partenariats avec des entreprises telles qu'ICO Producer, 4King et Mobiloitte.

« Nous ne nous sommes pas posé de question », a déclaré Abdullah Al Othaim, investisseur et partenaire. « Si vous identifiez un manque au sein des modèles d'affaires légitimes disponibles sur le marché, vous devez vous demander quelle en est la cause et vous évaluez la situation. Si cela fait sens sur le plan des affaires et que cela résout un véritable problème, vous vous mettez au travail. Les gens ont du mal à investir dans une ICO en raison des mauvaises performances de beaucoup d'entre elles ou de l'épuisement des opportunités d'investissement. À ce jour, il n'existe pas d'écosystème soutenu par un système de contrôle extrême, ce qui fait que Vertex est unique en son genre. Les autres institutions dotées de mécanismes de contrôle similaires s'en servent pour elles-mêmes, contrairement à Vertex qui les met à la disposition de tous ceux qui souhaitent y avoir accès, dans la mesure où ils se soumettent au processus KYC. »

Pour plus d'informations sur Vertex et ses investisseurs, consultez le site : https://vertex.market/

Dans le contexte des nouvelles réglementations en matière de blockchain/cryptomonnaie, de l'approbation récente par les Émirats Arabes Unis des Initial Coin Offerings (ICO) et de l'intérêt grandissant d'autres institutions établies pour la technologie, le marché de la cryptomonnaie a connu un énorme afflux de monnaie fiduciaire. Cette tendance d'investissement progressive au sein de la péninsule arabique injecte des liquidités sur le marché et permet la croissance de la valeur de toutes les cryptomonnaies. Quelques rapports suggèrent notamment qu'elle a été l'un des facteurs ayant contribué à l'augmentation récente de la valeur du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

Vertex a développé un module qui constitue le premier marché secondaire des ICO au monde, lequel combine les échanges, l'expérience en matière de capital-risque et la tokenisation.

« Vertex est en train de créer le premier marché de ce type », a déclaré Alessandro Pecorelli, PDG de Vertex. « Nous avons créé un token unique combinant des échanges, des expériences en matière de capital-risque et des tokens basés sur la juste valeur. »

Grâce aux investissements d'hommes d'affaires saoudiens, Vertex est devenue universelle. Les investisseurs généraux du marché des devises perçoivent un retour sur investissement sous la forme de tokens qui sont les plus efficaces sur le marché. En outre, de par son modèle économique simpliste, Vertex a pour objectif de devenir la référence du secteur en matière d'approvisionnement en tokens et espère améliorer les niveaux de qualité de tous les projets, actuels et à venir.

À propos de Vertex

Vertex conçoit le premier marché en son genre ainsi qu'un token unique qui combine les échanges, l'expérience en matière de capital-risque et la tokenisation fondée sur la juste valeur. Vertex créera un écosystème financier qui garantira un marché haut de gamme et profitable pour les investissements dans la cryptomonnaie, à travers sa plateforme. Vertex offre le premier marché secondaire des ICO, qui offrira aux investisseurs de solides opportunités d'obtenir un retour sur investissement et d'injecter davantage de ressources fiduciaires sur les marchés de la cryptomonnaie, en attirant des capitaux grâce à ses mécanismes de contrôle des ICO. Vertex.market est une plateforme de gré à gré qui offrira des tokens avant qu'ils ne soient cotés en bourse, au terme de l'ICO.