Des ophtalmologues chinois apportent leur aide à leurs homologues africains

SHENYANG, Chine, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Accueilli par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et co-organisé par l'Université normale de Shenyang et le groupe hospitalier ophtalmologique He, le cours de formation d'un mois pour les ophtalmologues des pays de la Nouvelle route de la soie a été officiellement lancé en août.

Des ophtalmologues, des optométristes et des infirmiers de six pays, dont le Kenya, la Zambie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Malawi et le Botswana, ont assisté à la formation.

The first stop of "China on the Cloud - A Virtual Tour." He Wei (left), Chairman of He Eye Hospital Group and doctoral supervisor, and Liesse Gateka, a Burundian student, led the participants on a virtual tour of Shenyang Imperial Palace

Pendant la période de formation, les organisateurs ont réalisé des conférences en ligne, des séminaires et des observations à distance d'opérations chirurgicales pour les participants sur des sujets tels que la cécité globale, les tendances et les perspectives de l'ophtalmologie, les modèles de prévention et de traitement de la cécité avec des caractéristiques chinoises, les nouveaux progrès en matière de prévention de la cécité, les théories des sous-spécialités de l'ophtalmologie et les opérations de la cataracte.

Cette formation propose également un programme d'échange culturel unique : « China on the Cloud – A Virtual Tour » (La Chine sur le Cloud – Une visite virtuelle). Les participants peuvent découvrir le charme de la technologie de la réalité virtuelle et des arts visuels à travers six visites virtuelles, qui leur font découvrir tour à tour les différentes cultures, l'histoire et les paysages naturels de cinq villes de Chine, à savoir Shenyang, Dalian, Pékin, Chongqing et Shanghai.

Dans la première classe de visite virtuelle, He Wei, président du groupe hospitalier ophtalmologique He et directeur de thèse, et Liesse Gateka, étudiante internationale du Burundi, ont emmené les participants dans une visite virtuelle du Palais impérial de Shenyang pour apprécier le charme visuel de l'architecture ancienne.

Le programme de formation en ophtalmologie de la Nouvelle route de la soie est un programme de formation d'aide étrangère parrainé par le ministère du Commerce, qui vise à fournir aux jeunes ophtalmologues des pays participants à l'initiative de la Nouvelle route de la soie une formation avancée en matière de raisonnement diagnostique ophtalmique, de concepts de traitement et de techniques chirurgicales, afin d'améliorer leurs compétences professionnelles et de combler la pénurie de la demande locale en ophtalmologues. La mise en œuvre de ce projet revêt une importance positive pour améliorer la santé oculaire de la population des pays situés le long de l'Initiative de la Nouvelle route de la soie et pour renforcer les échanges et la coopération approfondis entre la Chine et ces pays dans le domaine de la santé oculaire.

