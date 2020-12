Des opportunités à hauteur de mille milliards de dollars avec une stratégie de positionnement des pays dans les esprits

Le rapport de positionnement souligne que chaque pays a des qualités différentes en matière de « positionnement dans l'esprit » et que les entreprises doivent bien saisir le concept et s'appuyer sur des catégories pour construire une marque mondiale.

La recherche pour le rapport de positionnement a été basée sur le cadre théorique unique créé par Ries Consulting, et a été explorée à travers l'analyse des consommateurs et la recherche de catégories dans six marchés principaux, à savoir les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Inde. Il est important de souligner qu'il cible d'éventuelles occasions en matière de catégories dans ces marchés. Il fournit également des lignes directrices pour l'élaboration de catégories potentielles sur le marché international et constitue le premier rapport mondial sur le positionnement axé sur les facteurs cognitif et de catégorisation.

« Nous sommes à un moment important où le commerce mondial est confronté à de grands défis et où les entreprises et les marques doivent explorer les opportunités de l'"océan bleu" », a déclaré Michael Joselof, directeur international du marketing de Fortune, en expliquant le contexte du projet de stratégie de positionnement. « Ries Consulting est un leader mondial du positionnement stratégique, célèbre pour avoir été le pionnier d'une théorie du positionnement qui combine "perception" et "catégorie" dans ses modèles d'affaires. Nous avons travaillé en étroite collaboration pour déterminer les catégories de produits les plus prometteuses au monde. »

Le rapport de positionnement souligne que « le positionnement des pays dans les esprits » représente les premières perceptions uniques des consommateurs à l'égard d'un pays donné. De tous les pays étudiés, la Chine et l'Inde ont connu un développement rapide, mais le positionnement de leur pays dans les esprits diverge.

Les États-Unis, la Chine et l'Allemagne sont devenus des leaders en matière de technologie et d'innovation, mais l'Inde doit encore se défaire de son image traditionnelle d'agriculture dans l'esprit des consommateurs mondiaux. Le Royaume-Uni et la France se distinguent par un bon design, la mode et des produits haut de gamme, montrant leurs avantages dans les catégories de consommateurs aisés comme le luxe et la joaillerie.

Selon le rapport, les facteurs marque, catégorie et positionnement du pays pourraient s'influencer profondément les uns les autres. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de créer une marque mondiale, la clé est de combiner les différentes catégories, et chaque pays possède ses produits de premier plan distincts avec leur propre positionnement de pays dans les esprits.

Lorsque les catégories sont combinées avec les aspects supérieurs du positionnement dans l'esprit d'un pays, des innovations de catégorie naissent, et celles-ci pourraient former de nouveaux avantages internationaux dans l'esprit des consommateurs. Le rapport analyse aussi spécifiquement les opportunités sur le marché mondial du thé, des vêtements, des véhicules électriques et d'autres catégories.

Laura Ries, présidente de Ries Consulting à l'échelle mondiale, a évalué les perspectives d'affaires internationales futures dans le cadre de la publication du rapport. « La clé pour remporter bataille de la concurrence mondiale réside dans la question de savoir si une marque est en mesure de rentrer dans l'esprit des consommateurs mondiaux. Dans le processus de création d'une marque mondiale, le positionnement du pays dans les esprits est très important, mais il est souvent négligé par les entrepreneurs. L'exploration et l'utilisation du positionnement du pays dans les esprits et l'optimisation de son influence seront très utiles pour bâtir une marque mondiale. »

Mme Ries a poursuivi : « C'est ce à quoi Ries Consulting a adhéré et a fait ses preuves dans la pratique des affaires au cours des 60 dernières années. Au XXIe siècle, la concurrence mondiale entre les marques est inévitable. La décision de devenir ou non une marque mondiale est une décision de l'ordre « être ou ne pas être ». Même si la situation internationale est aujourd'hui compliquée, ce n'est qu'en comprenant correctement la loi de la perception et en créant de nouvelles catégories que nous pourrons réussir à créer des marques mondiales. »

