Des partenaires mondiaux rejoignent l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei

SHENZHEN, Chine, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Lors du sommet Huawei TECH4ALL, Huawei a appelé ses partenaires mondiaux à rejoindre l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL, qui vise à construire un monde plus inclusif et intelligent qui ne laisse personne de côté.

L'initiative TECH4ALL de Huawei se concentre sur quatre domaines : favoriser l'équité et la qualité dans l'éducation, préserver la nature grâce à la technologie, favoriser l'inclusion et l'accessibilité dans le domaine de la santé et utiliser les TIC pour stimuler le développement rural. Il se concentre sur les technologies numériques, l'activation des applications, et les compétences numériques, et travaille avec des partenaires mondiaux pour promouvoir et développer l'inclusion numérique afin d'aider à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

À l'heure actuelle, plus de 60 000 enseignants et étudiants bénéficient des projets TECH4ALL dans plus de 200 écoles à travers le monde. Les technologies numériques ont été déployées pour améliorer la gestion des ressources et l'efficacité de la conservation de la biodiversité dans 22 réserves naturelles à travers le monde. Les smartphones Huawei offrent 15 fonctionnalités d'accessibilité et sont utilisés par environ 10 millions d'utilisateurs chaque mois. La solution RuralStar de Huawei fournit des services Internet mobiles pour plus de 60 pays et régions, couvrant plus de 50 millions de personnes dans des zones reculées.

L'inclusion et l'équité ont été des points de discussion majeurs du sommet dans le domaine de l'éducation. Dans son allocution d'ouverture, Stefania Giannini, sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO, a évoqué les écoles ouvertes axées sur la technologie, un programme de partenariat de trois ans avec Huawei qui se déploie en Éthiopie, en Égypte et au Ghana.

« L'UNESCO et Huawei ont lancé conjointement ce projet en juillet 2020 », a déclaré Stefania Giannini. « Le projet explore les futurs modèles de scolarisation, contribuant ainsi à l'initiative mondiale de l'UNESCO sur l'avenir de l'éducation. »

Pour construire un système d'écoles ouvertes plus résistant aux crises, tous les pays doivent tenir compte des trois piliers de la nouvelle infrastructure d'un système d'apprentissage : la technologie, le contenu numérique et les compétences numériques des enseignants et des facilitateurs humains. Le Dr. Fengchun Miao, chef de l'Unité de la technologie et de l'intelligence artificielle dans l'éducation, de l'UNESCO, a examiné comment tirer parti de la puissance de la technologie dans le domaine de l'éducation.

La Fondation Vodafone a discuté de son programme Instant Network Schools, qui vise à apporter une éducation de haute qualité aux réfugiés et aux communautés d'accueil, avec des plans pour connecter 500 000 élèves réfugiés et leurs communautés d'ici 2025. Huawei est l'un des partenaires de l'expansion de la connectivité à davantage d'écoles en Afrique.

Oisín Walton, responsable du programme Vodafone Instant Network Schools, a déclaré : « Nous pensons que chaque garçon et chaque fille devrait avoir accès à une éducation de qualité, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur nationalité. »

Bram Over, responsable du programme DigiTruck de Close the Gap, a fait le point sur le programme DigiTruck. Les DigiTrucks sont des salles de classe mobiles vertes alimentées à l'énergie solaire converties à partir de conteneurs d'expédition. Ils sont équipés d'appareils TIC recyclés et dispensent une formation aux jeunes aux compétences numériques. Huawei a soutenu ce programme au Kenya et en France. Plus tard cette année, Huawei et Close the Gap mettront en place le projet en Éthiopie.

Ling Hui de la YouChange China Social Entrepreneur Foundation a présenté le programme Green Pepper pour les jeunes enseignants dans les villages ruraux de Chine. Le programme offre une année de formation en ligne aux enseignants et a touché près de 80 000 jeunes enseignants ruraux et 17 000 écoles jusqu'à présent.

Dans son discours d'ouverture présentant la piste de l'environnement, la Directrice générale de l'UICN, le Dr Grethel Aguilar, a abordé une série de questions environnementales, soulignant que la technologie peut être utilisée pour atténuer l'impact croissant de l'humanité sur la planète.

Le Dr Aguilar a déclaré : « La technologie numérique peut être une partie importante de la solution et nous aider à résoudre les défis mondiaux si elle est utilisée correctement et intelligemment. »

En tant qu'animateur de la table ronde, le directeur associé du Programme des aires protégées de l'UICN, James Hardcastle, a souligné que nous devons donner à davantage de personnes les moyens d'utiliser les technologies pour la conservation de la nature et a fait référence à l'initiative Tech4Nature, un partenariat UICN-Huawei qui vise à développer des technologies spécifiques à des scénarios pour sauvegarder les écosystèmes naturels dans 300 sites protégés d'ici 2023.

Actuellement, le projet se déroule en Thaïlande, en Espagne, sur l'île Maurice, en Suisse et en Chine. Le président d'Ecomode, Nadeem Nazurally, a développé le projet sur l'île Maurice, qui vise à protéger et à restaurer le récif corallien de la nation insulaire africaine qui disparaît rapidement en utilisant une surveillance vidéo en temps réel alimentée par l'IA, qui peut être transmise à des experts, locaux et mondiaux.

Poursuivant sur la voie environnementale, Chrissy Durkin, directrice de l'expansion internationale de Rainforest Connection, a présenté le système Nature Guardian, qui utilise des technologies acoustiques pour surveiller les espèces menacées et alerter les gardes forestiers des menaces telles que l'exploitation forestière illégale et les coups de feu. Bernardo Reyes Ortíz, président de Forest Ethics au Chili, a expliqué comment la plate-forme Guardian soutenue par le cloud Huawei fournit une bouée de sauvetage au renard de Darwin en voie de disparition, dont moins de 1 000 existeraient.

Les technologies de surveillance intelligentes et en réseau sont un outil crucial pour la conservation de la nature. Le Dr Steph Wray, président de la Mammal Society au Royaume-Uni, explique comment des solutions acoustiques ont été déployées en Angleterre pour protéger l'écureuil roux de plus en plus rare, qui est menacé par l'écureuil gris envahissant et beaucoup plus peuplé.

Tang Yanfei, directeur exécutif de l'Institut de recherche du parc national de Hainan, a expliqué comment la surveillance acoustique est essentielle pour améliorer la conservation du gibbon de Hainan en danger critique d'extinction, en vue de doubler sa population en 15 ans.

Les partenariats sont le carburant qui alimente le progrès dans les domaines de l'environnement et de l'éducation de TECH4ALL, ainsi que dans les deux autres domaines de l'initiative : la santé et le développement.

« Si vous voulez marcher vite, marchez seul. Si vous voulez marcher loin, marchez ensemble », a déclaré Tao Jingwen dans son discours d'ouverture « Nous pensons que davantage de partenaires travailleront avec nous pour faire progresser le plan d'action TECH4ALL à l'avenir. Rejoignez-nous pour un monde plus inclusif et intelligent où personne n'est laissé pour compte. »

