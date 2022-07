Des pasteurs et des dirigeants de l'Église de toute l'Amérique participent à un séminaire sur la Bible

Le séminaire, intitulé « Testifying to the 66 Books of the Bible's Secrets of the Kingdom of Heaven and the New Covenant, the Revelation » (Le témoignage des 66 livres de la Bible sur les secrets du Royaume des Cieux et de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse), intervient après la conclusion des séminaires en ligne qui ont commencé à être diffusés en octobre 2021. Ces séminaires ont présenté le contenu du programme d'introduction, intermédiaire et avancé du Zion Christian Mission Center, le centre d'enseignement biblique de l'Église Shincheonji, qui explique gratuitement la Bible en toute simplicité.