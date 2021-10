Des PDG s'exprimeront lors du Forum Nikkei : la relance de l'économie mondiale et la gestion d'entreprise dans une nouvelle ère

- Le 23e Nikkei Global Management Forum, qui réunit les plus grands dirigeants d'entreprise du monde, se tiendra les 9 et 10 novembre 2021 à Tokyo -

TOKYO, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Nikkei Inc. accueillera le 23e Nikkei Global Management Forum, le Forum mondial de gestion, les 9 et 10 novembre 2021, organisé conjointement avec l'IMD et la Harvard Business School. L'événement sera diffusé en ligne depuis Tokyo.

Participez à deux journées de présentations et de discussions inspirantes avec des chefs d'entreprise internationaux :

Shantanu Narayen, président, Adobe

Colin M. Angle, président, iRobot

Amin H. Nasser, président, Saudi Aramco

Hyun-Suk Kim, président, Samsung Electronics

Masahiko Uotani, président, Shiseido

Christophe Weber, président, Takeda Pharmaceutical Company

Tomoko Namba, fondatrice, DeNA

Mike Henry, PDG, BHP

Jean-Claude Biver, ancien président, Hublot

Jouko Karvinen, président, Finnair

Aya Komaki, présidente, Sanrio Entertainment

Bret Taylor, président, Salesforce

D. Robert Hale, associé, ValueAct Capital

Kentaro Ohyama, président, Groupe IRIS

Yuichi Kitao, président, Kubota Corporation

Shintaro Yamada, PDG, Mercari

Kana Bougaki, co-fondatrice, Makuake

Charles D. Lake II, président, Aflac Life Insurance Japan

Akio Yamaguchi, directeur général et président, IBM Japan

Asumi Saito, co-fondatrice, Waffle

Toshiya Mori, président, KPMG Japon

Shinji Okuyama, président, Google Japon

Reiko Hayashi, directeur et vice-président, BofA Securities Japan

Jean-François Manzoni, président, IMD

Dominique Turpin, professeur, IMD

Hirotaka Takeuchi, professeur, Harvard Business School, et autres

*Titres honorifiques et autres titres omis, sans ordre particulier

Pour le programme mis à jour : https://ngmf.com/

Aperçu de l'événement

Date : 9 novembre (mardi) - 10 (mercredi) 2021 de 9 h à 19 h (JST)

Lieu : IMPERIAL HOTEL, TOKYO

Billet : Pass virtuel JPY55,000 (taxes comprises)

Organisateurs : Nikkei Inc., IMD, Harvard Business School

Sponsors d'entreprise : Google Japan, Kubota Corporation, KPMG Japan, ValueAct Capital, BHP

Sponsor : IBM Japon

Soutien spécial : Financial Times

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://bit.ly/3oMmBmG

7 points à retenir concernant le 23e Nikkei Global Management Forum : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202110081351-O1-Qpml0sCl.pdf

À propos de Nikkei

Nikkei est une marque de médias de renommée mondiale pour l'actualité asiatique, respectée pour son journalisme de qualité et pour être un fournisseur fiable de nouvelles et d'informations commerciales. Fondé en 1876 au Japon en tant que fournisseur d'informations commerciales, Nikkei est devenu l'un des plus grands groupes de médias au monde, avec 37 bureaux de rédaction étrangers et environ 1 500 journalistes dans le monde. Nikkei a acquis le Financial Times en 2015.

