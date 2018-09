Des préparatifs grandioses sont en cours à Dubaï pour le 7e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes organisé par Anthony Ritossa

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751180/Dubai_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751179/Pearl_of_the_Arabian_Gulf.jpg )

Du 10 au 12 novembre 2018, un groupe de plus de 400 milliardaires, cheiks, familles royales et dirigeants d'entreprises de premier plan du monde entier se réunira au Four Seasons Resort de Jumeirah Beach sous le haut patronage de Son Altesse le cheik Ahmed Al Maktoum. Le groupe d'éminents participants, qui constitue une fortune cumulée de plus de 2 000 milliards de dollars, viendra écouter des conférences tenues par plus de 80 intervenants internationaux de renom.

« Je suis heureux que nos sommets de gestionnaires de grandes fortunes se soient forgé une réputation de "Davos des gestionnaires de grandes fortunes". Dernier événement en date des sommets internationaux des gestionnaires de grandes fortunes de Ritossa Family Office, le sommet de Dubaï accueillera les plus grands experts du monde pour discuter et débattre des stratégies concrètes susceptibles de générer des recettes dans un environnement à faible rendement, des événements récents dans le monde, de l'établissement d'un patrimoine à vie, et d'opportunités d'investissement de premier ordre. C'est un véritable honneur que de réunir un groupe si prestigieux à Dubaï », a déclaré Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale existant depuis six-cents ans et remontant à l'empire vénitien en Europe.

« Je suis ravi de me rendre au sommet de Dubaï et j'ai hâte de participer à cet événement avec les plus grands gestionnaires de grandes fortunes du monde et de prendre part à des conversations qui affecteront notre environnement de manière positive », a déclaré Son Altesse Royale le prince Michel de Yougoslavie, petit-fils du roi Humbert II d'Italie et du prince Paul de Yougoslavie, de Monaco.

« Il s'agit véritablement d'un événement international qui rassemble un réseau mondial de gestionnaires de grandes fortunes et offre continuellement des idées et des points de vue nouveaux », a déclaré Nabil Nazer, directeur des investissements du groupe Al Sulaiman au Royaume d'Arabie saoudite.

« Le récent sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes d'Anthony Ritossa, qui s'est tenu à Dubaï l'an dernier, a rencontré un grand succès en réunissant des individus de premier plan afin de leur permettre de partager leurs idées et leur expertise sur des sujets tels que la blockchain, les cryptomonnaies, les soins de santé et bien d'autres technologies. Nous attendons avec impatience l'événement de novembre 2018 », a déclaré Faris M. Al Tahtamooni, responsable des entreprises internationales au bureau privé du cheik Saeed Al Maktoum, aux Émirats arabes unis.

« Chainstarter Ventures est fier d'être un sponsor de notre cher ami et hôte Anthony Ritossa. Ses sommets sont les meilleurs d'entre tous et se déroulent dans un cadre idéal. Lors de son dernier sommet à Monaco, nous sommes parvenus à des engagements d'investissement de 360 millions de dollars », a déclaré Nick Ayton du Royaume-Uni, fondateur et PDG de Chainstarter et conseiller en cryptomonnaies pour gestionnaires de grandes fortunes.

Ce sommet privé et sur invitation uniquement est consacré aux discussions entre pairs, au réseautage et au leadership éclairé au-delà des frontières, et a pour mission d'aider de riches familles partageant la même vision à investir de manière intelligente. Les thèmes des sessions incluront : informations à l'intention des investisseurs fortunés pour 2018 et au-delà ; gros plan sur le Moyen-Orient ; la flamme éternelle au sein des familles et l'ADN du succès ; l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine ; l'énergie solaire ; les cryptomonnaies et la blockchain ; les opportunités de coinvestissement ; la philanthropie et l'investissement d'impact, et plus encore.

Pour plus de détails sur les futurs événements et sur le 7e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes à Dubaï, veuillez contacter info@DubaiSummit.org ou rendez-vous sur http://www.RitossaSummits.com.

Pour voir la liste des participants à l'événement, rendez-vous sur http://ritossasummits.com/agenda.pdf.

Contact médias

Charlotte Luer

+1-239-404-6785

cluer@ljhfm.com