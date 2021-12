Des produits informatiques encore plus durables maintenant disponibles

Le lancement aujourd'hui de TCO Certified, generation 9 vise à intensifier les efforts mondiaux pour le développement de chaînes d'approvisionnement informatique plus durables, plus responsables et plus transparentes. Les nouveaux critères de durabilité de TCO Certified permettent ainsi aux acheteurs publics et privés de sélectionner des produits reconnus par des experts indépendants pour leur conception et fabrication parmi les plus responsables du marché.

« La transition vers un avenir où les produits informatiques seront réellement durables nécessite des progrès constants. TCO Certified, generation 9 se concentre sur les plus importants problèmes de durabilité associés actuellement à l'industrie informatique. Cela accroît l'influence des acheteurs dans les chaînes d'approvisionnement et les habilite à prouver leur impact », déclare Sören Enholm, CEO de TCO Development - l'organisation derrière TCO Certified.

TCO Certified, generation 9 inclut aussi des Sustainability Performance Indicators (SPI, ou indicateurs de performances durables). Ces données sont collectées et vérifiées par des experts indépendants afin de réduire le risque de greenwashing. Les SPI permettent aux organisations de prendre des décisions d'achat plus éclairées et de mesurer le véritable impact environnemental et social de leurs produits informatiques.

Les nouveaux critères en matière de responsabilité sociale exigent une transparence quant aux sous-traitants utilisés par les fabricants, portant la voix des acheteurs et leurs préoccupations encore plus en profondeur des chaînes d'approvisionnement de l'industrie informatique. Les critères pour l'utilisation de produits chimiques plus sûrs sont par ailleurs étendus pour également couvrir les produits chimiques mobilisés lors de la production des équipements ("process chemicals"). Cela aide ainsi les acheteurs à protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

TCO Certified, generation 9 s'appuie aussi sur les progrès des générations précédentes pour faciliter l'émergence de solutions informatiques circulaires, en incluant désormais des critères encore plus ambitieux sur la prolongation de la durée de vie des produits informatiques et la réduction des déchets électroniques.

« Les acheteurs qui intègrent TCO Certified à leurs achats informatiques ont accès à de nouvelles façons d'influencer les chaînes d'approvisionnement auxquelles ils font appel, et cet impact est mesurable. De plus en plus d'acheteurs exigent des produits informatiques fabriqués de manière durable et nous constatons déjà un intérêt marqué pour TCO Certified, generation 9 », conclut Sören Enholm.

Les premiers produits certifiés seront présentés aujourd'hui lors d'un événement de lancement en ligne, et seront ensuite listés dans le Product Finder de TCO Development.

Vers des produits informatiques durables

TCO Certified est la certification de durabilité pour les produits informatiques. C'est un outil prêt à l'emploi qui vous aide à facilement définir des exigences de durabilité environnementale et sociale pour l'achat d'équipements IT. Tous les critères de TCO Certified sont stricts et leur respect est obligatoire à l'échelle mondiale. La conformité des produits certifiés est systématiquement vérifiée de manière indépendante.

