Des représentants de la Fédération européenne des employeurs sociaux ont rencontré le ministre de la Santé de la République tchèque

PRAGUE et WIENER NEUSTADT, Autriche, October 1, 2018 /PRNewswire/ --

Quel est l'avenir des soins de longue durée en Europe ? Que pouvons-nous apprendre les uns des autres ? Les réponses à ces questions ont été débattues lors d'un sommet international de haut rang qui s'est tenu à Prague. Parmi les intervenants figuraient le président de la Fédération européenne des employeurs sociaux, Gregor Tomschizek, et son vice-président, Jiri Horecky, qui ont rencontré le ministre de la Santé de la République tchèque, Adam Vojtech.

500 représentants du secteur social et sanitaire ainsi que des personnalités politiques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie ont assisté au congrès EAHSA-EDE intitulé « Future of Long-term Care in Europe » (L'avenir des soins de longue durée en Europe) qui s'est déroulé à Prague, en République tchèque, à la mi-septembre. Au cours de l'événement, le directeur général de Volkshilfe NÖ, Gregor Tomschizek, en sa qualité de président de la Fédération européenne des employeurs sociaux, a rencontré le ministre de la Santé de la République tchèque, M. Adam Vojtech, pour lui présenter la Fédération, ses objectifs et ses membres.

« Les soins de longue durée représentent un défi majeur en Europe en raison du vieillissement de la population », a déclaré le président Gregor Tomschizek. « Nous pouvons apprendre les uns des autres dans de nombreux domaines afin de faire face aux problèmes liés au manque de personnel, aux écarts de compétences et à la migration de la main-d'œuvre vers d'autres secteurs. Une bonne coopération profite à tous. »

« Les soins de longue durée en Europe subissent de nombreux changements, et sont confrontés à des défis essentiels pour leur avenir », a affirmé Jiry Horecky, vice-président et l'un des organisateurs du congrès. « Il s'agit du premier congrès European Ageing Network (anciennement EDE et EAHSA), durant lequel nous abordons des thèmes cruciaux. Nous discutons du rôle de la Commission européenne et des États membres dans les politiques sociales. Quelle est notre vision pour 2030 ? L'avenir réside dans la coopération européenne. »

Image disponible via l'epa : http://www.epa.eu

Pour tout complément d'information: http://www.socialemployers.eu

Thomas Bignal, directeur de la Fédération européenne des employeurs sociaux, E-mail : thomas.bignal@socialemployers.eu, Tél. : +3222337723

Alina Pavicevac, assistante chargée des politiques et communications, E-mail : alina.pavicevac@socialemployers.eu, Tél. : +3222337723