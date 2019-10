Des représentants de plus de 100 pays ont participé au forum « Open Innovations » à Moscou

Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, a prononcé un discours intitulé « Intelligent Economics. Three dilemmas for the digital nation » (Économie intelligente : trois dilemmes pour la nation numérique) devant l'assemblée plénière. Il y a décrit les principaux défis que la transformation numérique pose à la société, aux gouvernements et aux entreprises : la cybersécurité des données à caractère personnel, la restructuration du marché du travail due à l'automatisation de la production et la réglementation légale du secteur de l'innovation. M. Medvedev a rappelé que le centre de recherche et développement Skolkovo fêtera dans une année son 10e anniversaire et que les visiteurs d'Open Innovations en 2020 pourront constater « ce qui a été accompli au cours de ces 10 années et ce qui reste à accomplir ».

Le thème de la première journée du forum était « L'humain numérique » (Digital Man). Les experts ont abordé des questions liées à l'impact des technologies sur la vie humaine. La deuxième journée a été consacrée à « l'économie intelligente » (Intelligent Economy), la numérisation de l'industrie et d'autres secteurs, entreprises ainsi que de l'entrepreneuriat technologique. Enfin, les discussions ont porté sur les « technologies du futur » (Future Technologies), les nouvelles tendances technologiques dans les domaines de la médecine, de l'intelligence artificielle, des assurances, de l'industrie et de la vente au détail.

Parmi les participants au forum figuraient le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, Maxim Akimov, le ministre du Développement économique, Maxim Oreshkin, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, le président du conseil d'administration de la Fondation Skolkovo, Viktor Vekselberg, le président du conseil d'administration de Bayer Werner Baumann et fondateur de l'Institute for Future Humanity de l'Université d'Oxford Nick Bostrom, la directrice de Google Play, Purnima Kochikar ainsi que d'autres experts.

La conférence technologique mondiale « Sooner Than You Think: Smart Cities », organisée par Bloomberg Agency et la fondation Skolkovo, et le forum d'affaires pratiques sur les systèmes d'intelligence artificielle RAIF (The Russian Artificial Intelligence forum) ont par ailleurs eu lieu dans le cadre du forum « Open Innovations ». Au cours de ces trois jours, 29 accords ont été signés par des entreprises russes et internationales, des fondations et des institutions de développement.

Le forum international « Innovations ouvertes » est organisé en partenariat avec le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, le gouvernement de la ville de Moscou, la Fondation Skolkovo, la Russian Venture Company, le Fonds pour les infrastructures et les programmes éducatifs, le Fonds pour la promotion des innovations, la société publique de développement VEB.RF.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1016294/Open_Innovations_2019_Moscow.jpg

SOURCE Open Innovations - 2019