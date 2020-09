Des services personnalisés sans pareil aux expériences distinctives : les resorts de luxe du groupe Hilton aux Maldives invitent les voyageurs à profiter de services d'accueil de haut niveau

Au-delà des niveaux inégalés des services d'accueil de Hilton auxquels peuvent s'attendre les clients avertis des deux resorts des Maldives, Hilton garantit également à ses clients que des normes de propreté et de désinfection de pointe dans le secteur de l'hôtellerie ont été mises en place dans le cadre du programme exclusif Hilton CleanStay, tout en respectant les lignes directrices en matière de santé et de sécurité du gouvernement des Maldives.

« En tant qu'entreprise qui offre des services d'accueil depuis plus d'un siècle, le bien-être et la sécurité de nos clients et des membres de nos équipes ont toujours été notre priorité absolue. Nous avons examiné comment nous pouvons répondre à la fois aux besoins et aux préférences en constante évolution de nos clients, et nous sommes rassurés de voir les efforts déployés par les membres de notre équipe pour s'assurer qu'ils sont absolument prêts à offrir à leurs clients une sûreté et une tranquillité d'esprit totales. Qu'ils choisissent de séjourner au Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi ou au Conrad Maldives Rangali Island, je suis convaincu que nos clients créeront de nouveaux souvenirs incroyables en profitant des services d'accueil de Hilton auxquels ils s'attendent », a déclaré Paul Hutton, Vice-Président, Opérations, Hilton, Asie du Sud-Est.

De l'arrivée à l'enregistrement et tout au long de leur séjour, les clients peuvent faire l'expérience d'un niveau élevé de propreté et de désinfection qui s'appuie sur les normes rigoureuses d'entretien ménager et d'hygiène de Hilton, avec des produits de nettoyage de qualité hospitalière et des protocoles améliorés qui avaient déjà été mis en place.

« En tant que première chaîne hôtelière internationale à avoir investi dans les Maldives il y a plus de 20 ans, nous nous engageons à offrir des expériences inoubliables et très inspirantes à nos clients dans cette destination recherchée, et nous sommes absolument ravis d'accueillir de nouveau les clients dans nos resorts », a affirmé Nils-Arne Schroeder, Vice-Président, Luxe et style de vie, Asie-Pacifique.

« Les membres passionnés de nos équipes sont déterminés à continuer d'offrir un service personnalisé d'exception, de répondre aux besoins et aux préférences de nos clients et d'offrir un environnement sécuritaire en cette période unique », a ajouté M. Schroeder.

Ayant récemment célébré son premier anniversaire, l'emblématique resort Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi propose aux visiteurs une expérience de luxe inégalée, dans une enclave tropicale exclusive, une pléthore d'activités pour les clients de tous âges et un service de conciergerie personnel offrant aux clients la liberté de créer des souvenirs qui les accompagneront toute leur vie.

Le resort comprenant 119 villas s'est vu décerner récemment deux titres prestigieux dans la liste annuelle convoitée des prix Travel + Leisure World's Best Awards, accueille les clients dans un univers de design visionnaire où les voyageurs aux goûts raffinés apprécieront une superbe architecture et un design exquis qui se fondent parfaitement dans le paysage. Conçu pour répondre aux exigences et aux besoins environnementaux locaux, chaque aspect du resort a été pensé avec le cadre naturel et le style architectural local en tête, avec une touche de luxe. À leur arrivée, les visiteurs découvrent une vue époustouflante des villas nichées dans le paysage étincelant des Maldives, inspirées par la beauté de l'île, ses ressources naturelles et sa culture locale.

En accord avec le riche héritage d'innovation et d'excellence culinaire de la marque Waldorf Astoria, le resort a été conçu pour plaire aux amateurs de loisirs de luxe aux goûts raffinés qui apprécient la cuisine international. Le resort dispose de dix restaurants spécialisés offrant les produits les plus frais dans des cadres extraordinaires, dont la diversité est une première pour les Maldives. Quelle que soit leur préférence, les clients peuvent choisir de dîner dans des restaurants inspirés de cabanes dans les arbres, dans des caves à vin privées installées dans une grotte, dans des fermes biologiques ou dans un authentique restaurant chinois. Les clients peuvent également célébrer de grands événements dans des endroits spectaculaires, comme le banc de sable privé du resort ou dans le confort de leur villa.

Conrad Maldives Rangali Island, dont les portes rouvriront le 28 septembre 2020, est un resort connu pour ses magnifiques plages de sable blanc et son monde sous-marin extraordinaire. Facilement accessible en hydravion à partir de l'aéroport international de Malé, ce splendide resort est situé au cœur des meilleurs sites de plongée et de snorkeling des Maldives.

Les visiteurs qui planifient une escapade relaxante peuvent se prélasser dans un authentique cocon maldivien sur l'île de Rangali tout en profitant des installations de l'île de Rangali-Finolhu, plus grande et plus animée, les deux îles sont reliées par un pont d'une longueur de 500 mètres. Pour une véritable expérience de bien-être, les clients peuvent se rendre à The Spa Retreat, un spa sur l'eau situé à 100 mètres de l'extrémité de l'île principale.

Ce havre de paix inspirant, niché dans l'atoll de South Ari, compte 151 villas et suites au design remarquable, un véritable paradis gastronomique avec un choix de 12 restaurants et bars primés, deux spas, une sélection d'expériences et d'activités culturellement inspirées dans le cadre naturel des Maldives à vous couper le souffle.

La toute dernière merveille architecturale présentée par Conrad Maldives est la première résidence sous-marine au monde : THE MURAKA, une résidence unique en son genre à deux étages avec une chambre principale située à près de 5 mètres sous le niveau de la mer. « MURAKA », qui signifie « corail » en langue divéhi, illustre la façon dont la résidence vit et déploie ses charmes dans le paysage naturel de l'océan Indien.

Pour plus d'informations sur le resort Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, rendez-vous sur le site www.waldorfastoriamaldives.com.

Pour de plus amples renseignements sur le resort Conrad Maldives Rangali Island, visitez le site www.conradmaldives.com.

