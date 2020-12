Des solutions de pointe aux défis mondiaux : IE Africa Center annonce la sélection 2020 d'innovateurs sociaux

Organisée par IE Africa Center ( IE University , Espagne) en partenariat avec le Legatum Center for Development and Entrepreneurship du MIT , cette rencontre a été conçue pour créer une génération et un partage de connaissances et d'expériences intellectuelles uniques pour les innovateurs sociaux les plus avant-gardistes d'Afrique. En effet, ce programme phare est destiné à la fine fleur des innovateurs sociaux africains, dont les approches novatrices pour résoudre les problèmes systémiques peuvent servir de modèles au monde entier.

Accessible uniquement sur invitation, le programme a été créé sur la base des nominations émanant d'Ashoka Innovators for the Public, d'Endeavor, de la Fondation Ford, de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies et de Wakalua.

« Nous sommes persuadés que les contributions intellectuelles et physiques de l'Afrique et de ses habitants sont non seulement essentielles au monde moderne tel qu'il existe aujourd'hui, mais qu'elles sont également cruciales pour construire un avenir meilleur pour le monde », a déclaré Felicia Appenteng, présidente de l'IE Africa Center. « La Social Innovators Retreat nous permet de réunir quelques-unes de ces grandes figures. Nous sommes impatients d'apprendre d'elles et de nous développer avec elles ».

En collaboration avec des professeurs de trois continents, le contenu sera présenté tant en présentiel que virtuellement afin de catalyser les idées complexes de divers partenaires et professeurs en solutions concrètes. L'objectif du programme est d'utiliser les meilleures pratiques en matière de perfectionnement des cadres, de mesure de l'impact et de philosophie de gestion. Ceci, afin d' offrir de nouveaux prismes et perspectives permettant d'évaluer l'impact des participants dans les différents systèmes.

« Au Legatum Center for Development and Entrepreneurship, nous croyons que l'entrepreneuriat et l'innovation sont des voies essentielles pour atteindre une prospérité durable et inclusive », a déclaré Dina Sherif, directrice exécutive du Legatum Center for Development and Entrepreneurship au MIT. « L'Afrique est au cœur de notre objectif, c'est pourquoi nous sommes ravis de faire partie intégrante de la Social Innovators Retreat du IE Africa Center. »

La promotion 2020 de la « Social Innovators Retreat » est composée de douze participants issus des pays suivants : Égypte, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria et Namibie. Pour une présentation générale des participants et de leurs entreprises, veuillez consulter la liste ci-dessous.

Farah Emara de FreshSource - Égypte. FreshSource comble les disparités en matière de sécurité alimentaire, s'attaque aux pertes de denrées alimentaires et renforce l'autonomie des agriculteurs en les connectant aux marchés actuels.

Omar Ramadan de FilKhedma - Égypte. FilKhedma fournit des services à domicile fiables et de haute qualité à des prix préétablis et par l'intermédiaire de prestataires de services dont les antécédents ont été vérifiés. C'est le plus grand marché de services à domicile d'Égypte.

Regina Honu de Soronko Solutions - Ghana. Soronko Solutions fait entrer les femmes et les filles du Ghana dans l'espace des TIC en leur fournissant les outils et les références qui leur permettront de passer du statut de consommatrices à celui de créatrices de technologie.

Muthuri Kinyamu de Turnup.Travel Global Ltd - Kenya. Turnup.Travel organise des voyages sur mesure, des campagnes de marketing visant les marchés artisanaux, et aide les marques à tirer parti d'expériences uniques pour atteindre des segments de consommateurs de niche grâce à des formules de voyage innovantes.

Ijeoma Ndukwe-Egwuronu de Bubez Foods - Nigeria. Bubez Foods est une entreprise compétitive de transformation et d'emballage de produits alimentaires au Nigeria, qui a pour objectif de devenir l'une des principales organisations alimentaires africaines. Elle compte implanter fortement sa marque dans le monde entier.

Angela Nzioki de Sokowatch - Kenya. Sokowatch révolutionne l'accès aux biens et services essentiels en connectant les petits magasins à l'économie numérique.

Oluwaseun Ayodeji Osowobi de Stand to End Rape - Nigeria. STER est une organisation de défense des droits des femmes dirigée par des jeunes, qui promeut la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR en anglais). STER apporte son soutien aux victimes et change les perceptions de la communauté à l'égard de la violence sexuelle au Nigeria.

Ajibade Ogunbiyi de BPL Nigeria Ltd - Nigeria. BPL est une entreprise de recyclage de batteries au plomb respectueuse de l'environnement. Elle est l'un des plus grands exportateurs de plomb pur d' Afrique.

Nkiru Okpareke de Enviro Gro Farms - Nigeria. Enviro Gro Farms vise à produire des légumes haut de gamme pour le marché nigérian. Ils travaillent également avec les petits agriculteurs pour améliorer leur rendement et leur fournir un accès fiable aux marchés locaux et mondiaux.

Omar Hagrass deTrella - Égypte. Trella est une plateforme qui connecte les expéditeurs aux transporteurs. Trella offre des services et des technologies qui permettent de renforcer l'autonomie des chauffeurs, d'améliorer leur efficacité et d'augmenter leurs revenus et leur utilisation, tout en créant des opportunités d'emploi.

Naomi Solanke de Community Healthcare Initiative (CHI) - Libéria. CHI veille à ce que toutes les femmes qui répondent aux besoins humanitaires dans leurs communautés disposent d'un espace pour s'engager dans des actions collectives de plaidoyer et de mobilisation au Libéria.

Marita Walther d'Ebikes4Afrique - Namibie. Ebikes4Africa est une entreprise sociale spécialisée dans la mobilité électrique et les systèmes de recharge solaire. Ils fournissent des vélos à assistance électrique et des espaces hors réseau avec des E-Hubs à énergie solaire pour fournir une source d'énergie plus durable.

