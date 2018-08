Des stations de liaison pour talents étrangers en vue de faciliter la construction d'une zone et d'un port de libre-échange à Hainan

HAIKOU, Chine, 10 août 2018 /PRNewswire/ -- Début août, l'Association de Hainan pour la science et la technologie, en collaboration avec l'Institut d'innovation sino-européen, la Base pour l'innovation et l'entrepreneuriat CAST-FCPAE Europe (Belgique) ainsi que le Centre sino-japonais des sciences, de la technologie et de la culture, a établi pour Hainan trois stations de liaison pour talents étrangers de haut niveau au Royaume-Uni, en Europe et au Japon (Tokyo). Selon le site Internet officiel du Gouvernement populaire de la province de Hainan (www.hainan.gov.cn), il s'agit là pour Hainan, la zone économique spéciale la plus grande de Chine, d'une nouvelle manière de procéder depuis sa construction afin d'attirer des talents de haut niveau de l'étranger.

Ces trois stations sont conçues pour présenter le développement socioéconomique, l'environnement d'innovation et d'entrepreneuriat ainsi que les politiques préférentielles de Hainan aux talents d'Europe et du Japon, et pour diffuser des informations de recrutement orientées sur les projets d'innovation et d'entrepreneuriat potentiels ainsi que sur les talents et les équipes de haut niveau. Les stations visent également à faire connaître à Hainan les talents et équipes de l'étranger travaillant dans l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi que les programmes de haute technologie en vue de la collaboration avec des homologues à Hainan, et entend établir des liens réguliers avec des talents et des groupes chinois de haut niveau en Europe et au Japon.

Selon Zhao Wei, directeur du Bureau de développement des ressources humaines de la province de Hainan, Hainan a mis en place en mai une plateforme centralisée pour les services aux talents de la province afin de faciliter le recrutement en entreprise. Le nombre de talents de haut niveau recrutés lors de salons de l'emploi a augmenté de près de 30% par rapport à l'année précédente. Ces trois nouvelles stations de liaison en Europe et au Japon permettront de promouvoir le recrutement de talents mondiaux pour les entreprises de Hainan.

En avril de cette année, le gouvernement central a annoncé apporter son soutien à la transformation de la province de Hainan en zone pilote de libre-échange et l'encourage à trouver une voie pour créer un port de libre-échange doté de caractéristiques chinoises ainsi qu'à établir de manière raisonnable et progressive des politiques et systèmes destinés à ce port de libre-échange.

Dans les quatre derniers mois, Hainan a veillé à l'avancement constant de multiples programmes, y compris le « projet d'investissement sur 100 jours », la politique sans visa pour 59 pays, et « un million de talents pour Hainan ». Hainan accélère aujourd'hui son rythme pour accéder au marché international.

Jusqu'à présent, plus de 300 entreprises nationales et étrangères ont trouvé des partenaires à Hainan, et plus de 60 accords de coopération et d'investissement ont été signés avec des géants industriels du monde entier tels qu'Alibaba, PWC, Tencent, Temasek, General Electric, Qualcomm, CTS, et Datang Group.

