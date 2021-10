Des superstars mondiales soutiennent VirtualStaX

Ce qui a d'abord été une idée née dans une petite cabane en rondins il y a près de quatre ans (environ trois ans avant que les NFT n'atteignent le grand public) est devenu TheXchange, le marché mondial pionnier derrière VirtualStaX.

« Tout a commencé quand j'ai vu une vidéo d'une fillette de cinq ans battant à plate couture un groupe de garçons de dix ans lors d'un match de football de rue quelque part en Amérique du Sud. La vidéo a été visionnée trois millions de fois. Nous nous sommes demandé comment nous pouvions l'aider à monétiser cette exposition pour financer son parcours et réaliser ses rêves » a expliqué le fondateur et PDG, Rudolf Markgraaff.

StaX est des cartes à collectionner numériques vérifiées par blockchain de personnes talentueuses qui peuvent être achetées, possédées et échangées par les supporters et les fans via l'application StaX. Cela s'applique non seulement à cette petite fille en Amérique du Sud, mais à chaque personne, à chaque pays, à toutes les passions, du sport, de l'e-sport, de la musique, des arts, du divertissement et plus encore.

« Je suis très déterminé et intentionnel quand je m'implique dans quelque chose. Je crois au pouvoir transcendant que TheXchange peut offrir à tant de jeunes athlètes, artistes et rêveurs », a déclaré Brees à propos de son implication.

Tout cela survient à un moment où la Cour suprême des États-Unis a statué en faveur des jeunes athlètes leur permettant de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance, ce qui était auparavant interdit. Cela donne aux amateurs une chance réelle et significative de financer leur avenir.

« Cette plateforme offre une exposition et la possibilité de se développer, j'aurais aimé avoir cela quand j'étais enfant », a ajouté Jackson.

« Nous sommes motivés par la philanthropie, une philosophie des personnes pour les personnes » a poursuivi Markgraaff.

Les talents gagnent de l'argent en remportant 90 % des revenus bruts générés par leur vente initiale de StaX, ainsi que des frais sur toutes les transactions futures. Au fur et à mesure que leur popularité augmente, il en va de même pour la valeur de leur StaX, et donc leurs revenus. Cela permet aux talents d'être soutenus par des personnes du monde entier, plutôt que de compter uniquement sur des sponsors, des financements participatifs ou des dons.

« Tout le monde s'efforce d'être quelque chose ou quelqu'un un jour. TheXchange et VirtualStaX offrent des opportunités à ceux qui ne les avaient peut-être pas auparavant », a ajouté De Villier.

« TheXchange et StaX permettent aux talents à n'importe quelle étape de leur carrière, des étoiles montantes aux superstars, de se faire connaître grâce à une base de fans mondiale croissante pour financer leurs rêves. C'est là que la technologie rencontre l'esprit humain », a continué Markgraaff.

Turncoin, VirtualStaX, nous sommes là, nous sommes prêts pour toi bébé ! » a conclu Jackson.

VirtualStaX et l'application StaX seront lancés à la fin de l'année 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements et les dernières nouvelles, consultez le site www.virtualstax.com et www.turncoin.com .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=MDSTdaAM2iQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1638673/TheXchange_All_Star.jpg

Pour plus d'informations et demandes d'interviews, veuillez contacter :

Emma King

[email protected]

SOURCE TheXchange