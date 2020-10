Des tests effectués par des tiers confirment que la nouvelle pile à combustible à refroidissement liquide de HYZON Motors est la plus performante au monde en termes de densité de puissance

Cela comprend en particulier les applications de mobilité exigeantes et à forte utilisation telles que les camions, les trains et les avions.

La plupart des modules de piles à combustible utilisés jusqu'à présent dans les véhicules lourds fournissent une puissance continue d'environ 100 kilowatts (kW) ou moins, avec une densité de puissance de crête inférieure à 3 kW/litre, alors que des données d'essais récentes validées par l'entreprise très respectée de services d'essais et de certification TUV Rheinland montrent que les nouvelles piles à combustible PEM de HYZON atteignent une densité de puissance volumétrique supérieure à 6 kW/l, et une densité de puissance gravimétrique supérieure à 5,5 kW/l (entre les équipements terminaux).

Bien que les données relatives aux performances proviennent d'essais sur des piles à combustible à courte durée de vie, elles valident le potentiel d'utilisation de piles à combustible à pleine puissance jusqu'à 500 ch (370 kW) pour des applications de mobilité lourde, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des batteries et permettant de réaliser des économies de poids, de taille et de coût.

La nouvelle pile à combustible PEM est le résultat de près de 20 ans de développement de pile à combustible

Craig Knight, directeur général et co-fondateur de HYZON Motors, a commenté :

« Depuis près de 20 ans, l'équipe fondatrice de HYZON se consacre entièrement au développement d'une technologie de classe mondiale pour les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (le « moteur » de tout véhicule à hydrogène) dans le but de produire la pile à combustible la plus avancée au monde pour accélérer la transition énergétique et décarboniser la mobilité commerciale lourde.

« Avec l'électrification accrue des équipements et des systèmes, il est nécessaire de disposer de piles à combustible plus puissantes et plus légères pour alimenter les véhicules lourds, les machines, les trains et les avions. C'est là que nos piles à combustible PEM vont vraiment exceller : une puissance de sortie et une densité de puissance élevées permettent des applications jusqu'alors hors de portée de la technologie des piles à combustible. »

Avec des installations de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, HYZON prévoit de livrer des milliers de camions et d'autobus à pile à combustible dans le monde entier au cours des trois prochaines années. D'ici 2025, la capacité clé en main de HYZON devrait atteindre plus de 40 000 véhicules à pile à combustible par an. La production de la pile à combustible PEM révolutionnaire devrait commencer en 2021.

HYZON est un fournisseur mondial de véhicules commerciaux alimentés par des piles à combustible à hydrogène, notamment des camions, des bus et des autocars. Créée en tant que spin-off d'Horizon au début de 2020, HYZON commercialise les presque 20 ans de développement de la technologie des piles à combustible d'Horizon pour des applications dans le domaine de la mobilité mondiale.

À propos de HYZON Motors Inc (www.hyzonmotors.com)

HYZON Motors Inc est une société américaine de véhicules à hydrogène dont la mission est d'aider les exploitants de véhicules lourds à passer à des opérations durables, rentables et sans émissions. HYZON y parvient en proposant des solutions économiques attrayantes, sans compromis sur les performances.

HYZON a également réalisé des progrès commerciaux importants en Europe, en Asie et en Australie. L'entreprise prévoit que son nouveau modèle de mobilité à zéro émission se développera sur les marchés mondiaux au cours des prochaines années.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1319741/HYZON_Motors.jpg

Related Links

http://www.hyzonmotors.com/



SOURCE HYZON Motors