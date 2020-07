Des tests menés par l'université de Toronto confirment l'efficacité du premier masque qui désactive le coronavirus

MIRABEL, Québec, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- i3 BioMedical Inc. a annoncé aujourd'hui qu'une équipe de scientifiques de l'université de Toronto a mené des tests ayant permis de déterminer que le virus SARS-CoV-2, à l'origine de la Covid-19, ne peut pas être récupéré après avoir été appliqué sur le masque TrioMed Active. La surface externe du masque désactive plus de 99 % de la suspension de coronavirus en l'espace de quelques minutes.

University of Toronto Tests Confirm First Mask From i3 BioMedical Inc That Deactivates Coronavirus.

Le masque chirurgical TrioMed Active de type IIR bénéficie de la technologie TrioMed et offre un niveau élevé de protection active pour le personnel soignant et la population en général. La technologie antimicrobienne brevetée est au cœur de toute la gamme de produits médicaux de l'entreprise, qui offre pansements, rubans médicaux, gants, couvre-chefs, blouses et autres équipements de protection individuelle vendus dans le monde entier.

Une étude publiée dans l'American Journal of Infection Control a constaté que les gens se touchent le visage 23 fois par heure en moyenne1. Par ailleurs, le coronavirus qui est à l'origine de la Covid-19 peut rester présent et infectieux sur la couche externe des masques jusqu'à sept jours, selon une étude publiée dans The Lancet Microbe2. Outre les avertissements émis par les autorités gouvernementales sur l'auto-contamination par contact avec son propre masque, ces deux publications scientifiques démontrent à nouveau la sérieuse insuffisance du niveau de protection pour tous les porteurs de masques actuellement utilisés.

« Le masque TrioMed Active est la première et la seule protection respiratoire dont il est scientifiquement prouvé qu'elle désactive le virus à l'origine de la Covid-19 et qu'elle réduit donc considérablement le risque de contamination pour le porteur », déclare Pierre Jean Messier, fondateur et PDG d'i3 Biomedical Inc. « Notre entreprise a consacré des années et des millions de dollars à développer cette technologie antimicrobienne interactive. Les produits qui en découlent sont utilisés par la communauté médicale du monde entier et ont été testés par des laboratoires indépendants pour tuer de nombreux microbes, dont le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), l'entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), l'E-Coli, le Staphylococcus aureus (staphylocoque doré), le virus de la grippe et maintenant le SARS-CoV-2 . Ces tests scientifiques réalisés par des tierces parties confirment l'hégémonie de TrioMed dans la technologie antimicrobienne médicale qui existe dans le cadre de la lutte mondiale contre la Covid-19. »

Les caractéristiques et avantages du masque TrioMed Active sont les suivants :

Une protection antimicrobienne active de la couche externe du masque désactive plus de 99 % du coronavirus SARS 2 et du virus de la grippe H1N1

Une efficacité de filtration virale (EFV) supérieure à 99,9 %

Une efficacité de filtration bactérienne (EFB) supérieure à 99,9%

Une conformité à la norme F2100 niveau 3 de l'ASTM

Une conformité à la norme européenne sur les dispositifs médicaux EN 14683 pour les masques de type IIR

Un délai de péremption de cinq ans

À propos d'i3 BioMedical Inc : i3 BioMedical est une entreprise canadienne, axée sur le développement et la fabrication de produits antimicrobiens novateurs qui aident à éviter la propagation des infections et des maladies.

___________________________________ 1 Kwok YL, Gralton J, McLaws ML. Face touching: a frequent habit that has implications for hand hygiene (Se toucher le visage : une habitude fréquente qui a des conséquences sur l'hygiène des mains). Am J Infect Control. 2015;43(2):112-114. doi:10.1016/j.ajic.2014.10.015 2 Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions (Stabilité du SARS-CoV-2 dans différentes conditions environnementales). Lancet Microbe 2020 ; publié en ligne le 2 avril. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3.

Pour en savoir plus sur les masques de protection TrioMed Active, veuillez consulter www.triomed.com ou adresser un courriel à [email protected]; [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1213779/I3_BioMedical_Inc__University_of_Toronto_Tests_Confirm_First_Mas.jpg

Related Links

https://www.i3biomedical.com



SOURCE I3 BioMedical Inc.