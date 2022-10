Des visites destinées aux expatriés mettent en avant les attractions artistiques, culturelles et conceptuelles de Pudong

SHANGHAI, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- À son ouverture en 2021, le musée d'art de Pudong (MAP) a connu un énorme succès, attribuable non seulement à son style architectural – l'édifice prend la forme d'un bloc rectangulaire de marbre et de verre longeant la rivière Huangpu – mais aussi à ses expositions inaugurales de calibre mondial, regroupant des œuvres de.la Tate du Royaume-Uni, de la fondation Joan-Miró d'Espagne et de l'artiste de feux d'artifice chinois Cai Guo-Qiang.

Le 30 septembre 2022, le MAP a présenté une nouvelle exposition intitulée « The Dynamic Eye: Op and Kinetic Art from the Tate Collection » dans la zone de Lujiazui.

Le MAP est ainsi inclus dans huit itinéraires touristiques dévoilés par le gouvernement de Pudong, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire du nouveau district de Pudong de Shanghai.

Comme leur nom l'indique, les itinéraires « Pudong in the Eyes of Expats » sont spécialement conçus pour les expatriés.

Les statistiques montrent que Pudong abrite le siège régional de plus de 400 entreprises multinationales et plus de 100 000 talents étrangers. Les itinéraires les invitent à découvrir différentes facettes du charme de Pudong, de l'ancienne ville d'eau au deuxième plus haut bâtiment du monde, en passant par les complexes commerciaux animés et les parcs écologiques.

Itinéraire 1 : Histoire du développement de Pudong et ouverture du Pudong Development Exhibition Hall - Siège de la People's Bank of China à Shanghai - Shanghai Urban Historical Development Exhibition Hall (Oriental Pearl Tower) - Bourse de Shanghai - Shanghai Pudong Expo

Itinéraire 2 : Culture de Shanghai Shanghai Tower - Oriental Pearl Tower - Musée d'art de Pudong - Wangjiang Post - Shanghai Expo Culture Park - Shanghai Oriental Sports Center

Itinéraire 3 : Promenade dans la capitale de l'art Musée des arts de Chine - Musée d'art moderne de Shanghai - Centre culturel Baoku, Duoyun Books (Shanghai Tower) - Musée Aurora - Musée d'art de Pudong - Centre d'art oriental - Shanghai International Artworks Bonded Service

Itinéraire 4 : Ville de la science Musée des sciences et de la technologie de Shanghai - Robot Valley - Zhangjiang Science Hall - AIsland Experience Center - Jinqiao 5G Industry Exhibition Center - Zone de démonstration des véhicules connectés intelligents

Itinéraire 5 : Mode internationale Taikoo Li Qiantan - La Mercedes-Benz Arena - IFC - MIFA 1862 - Century Link Mall - Bicester Shanghai Village - Florentia Village

Itinéraire 6 : Sites incontournables Magnifique silhouette de la ville (Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Shanghai Jinmao Tower, Shanghai World Financial Center) - Shanghai Ocean Aquarium - Bibliothèque de Shanghai (Hall Est) - Bibliothèque de Pudong - Shanghai Disney Resort - Shanghai Wild Animal Park - Haichang Ocean Park - Musée d'astronomie de Shanghai

Itinéraire 7 : Découverte de la nature Expo Culture Park - Century Park - Zhou Pu Flower Sea Ecological Garden - Lavender Park - Heqing Countryside Park - Binjiang Forest Park

Itinéraire 8 : Patrimoine culturel immatériel des villes anciennes Vieille rue de Gaoqiao - Neishidi - Vieille rue de Sanlintang - Ancienne résidence de Fu Lei - Vieille ville de Xinchang

Les personnes qui habitent à l'étranger éprouvent toutes le mal du pays de temps à autre. Dans le cas de Matthew John Haynes, Shanghai offre tout ce qu'il faut pour remédier à ce mal.

Le ressortissant britannique vit à Pudong depuis près de sept ans, où il travaille comme enseignant à Dulwich College.

Comme beaucoup de ses collègues, il s'est installé dans la communauté internationale de Biyun, près du campus de l'école. Toutefois, la proximité de son lieu de travail n'est pas la seule raison pour laquelle il a choisi d'établir sa résidence à Pudong.

« J'aime Pudong, déclare-t-il. La vie y est un peu plus calme, ce qui me convient comme je viens de la campagne. J'ai donc la chance de vivre dans la plus grande ville du monde, tout en habitant à proximité de quelques lieux calmes et agréables. »

Si Biyun incarne le côté tranquille de Pudong, Lujiazui reflète un tout autre côté de la ville, où gratte-ciels et visiteurs abondent. M. Haynes adore ce contraste.

« C'est un lieu très varié qui présente beaucoup d'opportunités pour tout le monde, dit-il, notant que Pudong et Shanghai offrent beaucoup de façons différentes de comprendre.

J'aime beaucoup les grands espaces de Pudong, particulièrement Century Park et les endroits où les visiteurs peuvent profiter d'activités en plein air. Avec des attractions comme le musée d'art, le musée des sciences et de la technologie ou encore un aquarium, c'est aussi un lieu très excitant pour les familles », ajoute-t-il.

Le 30 septembre, M. Haynes a vu l'exposition « The Dynamic Eye: Op and Kinetic Art from the Tate Collection » au Musée d'art de Pudong (MAP).

C'était la première fois qu'il visitait le MAP et l'expérience fut très impressionnante. Le musée semble lui avoir offert une nouvelle façon de guérir son mal du pays.

« Je suis britannique. L'exposition de la galerie Tate a ouvert ses portes aujourd'hui. Vous voyez ! Même le sol sur lequel nous nous trouvons provient du Tate », dit-il en tapant légèrement le sol du pied. « C'est très excitant. Je suis personnellement très heureux de l'ouverture de cette exposition. »

