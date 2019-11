Des visiteurs internationaux fascinés par Chengdu

L'événement, lancé par le bureau en 2018, vise à établir un système de partenariat stratégique avec les voyagistes du monde entier en les invitant à étudier le marché touristique de la ville et à établir des partenariats avec leurs homologues locaux.

« Nous aimons tellement Chengdu, mon amie et moi, que ne voulons presque pas retourner aux États-Unis », a déclaré Colleen Kelly, journaliste américaine, qui venait de terminer la visite de Chengdu avec son amie Christina.

« La ville est dynamique, moderne et remplie d'histoire et de culture », a expliqué Kelly, ajoutant que Chengdu est un excellent exemple pour montrer aux Américains combien la Chine est merveilleuse.

Kelly a ajouté que Christina et elle veulent ramener leurs familles ici parce que Chengdu est une ville accueillante pour les familles qui offre beaucoup de choses à faire pour les enfants.

« Chengdu est une ville tellement grande, moderne et tendance. Elle est tellement dynamique et les jeunes s'habillent si bien », a déclaré Charu Khanna, consultante en voyages chez Discovery Travel.

Mme Khanna a particulièrement été enchantée par le cours de cuisine du Sichuan. Au Chengdu Sichuan Cuisine Museum, Mme Khanna a appris à faire du poulet Kung Pao.

« Je mange du poulet Kung Pao tout le temps aux États-Unis », a-t-elle indiqué. « Il est intéressant de venir dans le lieu de naissance du poulet Kung Pao et de le faire tout seul. »

Le bureau prévoit d'inviter des experts et des universitaires d'organisations touristiques telles que la World Tourism Alliance (WTA) et la Pacific Asia Travel Association (PATA), ainsi que plus de 200 voyagistes de 40 pays et régions à assister au banquet de bienvenue de l'Expo touristique internationale de Chengdu 2019 le 28 novembre.

Des représentants officiels ont déclaré que le bureau organisera également un certain nombre d'itinéraires de voyage pour les hôtes internationaux et les invitera à explorer les produits touristiques à Chengdu lors de l'exposition.

