Des voitures de collection font le trajet de Berlin jusqu'à Pékin en suivant la route de la soie : 25e anniversaire du jumelage des villes de Berlin et de Pékin

BERLIN, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du rallye de voitures de collection de la nouvelle route de la soie Berlin-Pékin 2019 s'est tenue au Bretsd Plaza à Charlottenburg, à Berlin, en Allemagne. Le rallye a attiré de nombreux amateurs de voitures aventureux venus d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche et du Luxembourg, qui se rendront à Pékin, en Chine, dans leurs voitures de collection.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Wang Yue, directrice adjointe du Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin, a déclaré que cette année marquait le 25e anniversaire du jumelage des villes de Berlin et de Pékin ; la flotte qui se rendra de Berlin à Pékin jouera le rôle d'émissaire entre les deux camps ; et les touristes seront les bienvenus à Pékin pour découvrir le nouveau charme de la capitale, qui combine culture orientale ancestrale, mode et innovation. M. Reinhard Naumann, chef du district de Charlottenburg, à Berlin, a fait savoir que son district était prêt à jouer un rôle plus important dans l'approfondissement de la communication et de la coopération en matière de culture et de tourisme entre les deux villes.

Le rallye de voitures de collection de la nouvelle route de la soie Berlin-Pékin 2019 se déroulera sur plus de 13 000 kilomètres le long de la nouvelle route de la soie, construite sur la base de l'ancienne, en traversant la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan avant de parvenir enfin à Pékin.

Lors de la conférence promotionnelle sur les ressources culturelles et touristiques de « Pékin la charmante », qui s'est tenue à Berlin le jour précédent, Mme Wang Yue, directrice adjointe du Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin, a déclaré que Pékin œuvrait à se transformer en une capitale harmonieuse et agréable de haut rang, ainsi qu'un centre touristique international de premier plan ; elle s'engage actuellement à construire un nouveau centre-ville et se prépare pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Lors de la conférence promotionnelle à Berlin, Pékin a fait montre de sa volonté à renforcer la coopération et à partager des opportunités avec Berlin.

Ces dernières années, le Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin a organisé diverses activités culturelles et touristiques en Allemagne. En 2019, le nombre d'aller-retour entre les deux pays s'élevait à près de 200 000. Pékin et Berlin, les deux capitales, jouissent toutes deux d'une longue histoire, d'une excellente tradition, de profondes fondations culturelles et de riches ressources touristiques. Sous l'influence de cette flotte de voitures de collection, il se pourrait que de plus en plus d'Allemands souhaitent se rendre à Pékin.

SOURCE Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism