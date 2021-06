Desafio Pfizer abre inscrições para projetos de inovação em saúde

SÃO PAULO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de incentivar a inovação e o empreendedorismo na área da saúde, a Pfizer e a Eretz.bio, incubadora de startups do Hospital Israelita Albert Einstein, acabam de lançar a 5ª edição do Desafio Pfizer. O prêmio é voltado para pequenas empresas - startups, com até 100 funcionários e faturamento anual de até R$ 10 milhões. Serão selecionados projetos que busquem soluções dentro das temáticas: saúde mental, da mulher, do coração e acesso a tratamentos inovadores.

"A Pfizer está sempre à procura de inovações criativas, capazes de transformarem a vida das pessoas na área da saúde. Com o Desafio Pfizer, encontramos uma forma de incentivar o público a colaborar com a saúde da população brasileira, solucionando problemas, até então, desassistidos e trazendo mais qualidade de vida para os pacientes", afirma Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer Brasil.

As inscrições para o desafio podem ser feitas no site www.eretz.bio/desafios-pfizer/. Entre os critérios de avaliação estão o impacto da solução, olhar inovador para um problema significativo e o impacto na saúde quando implementada; singularidade da inovação, potencial e capacidade de inserção no mercado, além de escalabilidade do projeto.

A startup vencedora ganhará mentoria dos executivos da Pfizer global, Pfizer Brasil e do Hospital Albert Einstein, curso de empreendedorismo na saúde e incubação na Eretz.bio. O anúncio do projeto campeão será feito em uma cerimônia de premiação virtual no dia 26 de julho. O regulamento completo pode ser conferido no site www.eretz.bio/desafios-pfizer.

Grandes Avanços que Mudam as Vidas dos Pacientes

Na Pfizer, usamos conhecimento científico e recursos globais para trazer terapias que prolonguem e melhorem significativamente as vidas das pessoas. Buscamos estabelecer o padrão de qualidade, segurança e valor na descoberta, desenvolvimento e fabricação de produtos para a saúde, incluindo medicamentos e vacinas inovadores. Todos os dias, os colegas da Pfizer trabalham em mercados desenvolvidos e emergentes para o progresso do bem-estar, da prevenção e de tratamentos que desafiam as doenças mais temidas de nossos tempos. Somos uma das maiores empresas biofarmacêuticas de inovação do mundo e é nossa responsabilidade e principal função colaboramos com profissionais de saúde, governos e comunidades locais para promover e ampliar o acesso a cuidados confiáveis e acessíveis com a saúde em todo o mundo. Há mais de 150 anos atuamos para fazer a diferença para todos aqueles que confiam em nosso trabalho. Para saber mais, acesse nosso site www.Pfizer.com / www.pfizer.com.br , siga-nos no Twitter: @Pfizer e @Pfizer News, LinkedIn, YouTube e curta nossa página no Facebook: Facebook.com/Pfizer e Facebook.com/PfizerBrasil.

FONTE Pfizer Brasil

Related Links

http://www.pfizer.com.br



SOURCE Pfizer Brasil