Descartes participa de um dos maiores eventos de Supply Chain do Brasil

Maratona ocorre de forma online, gratuita e será realizado pela Live University

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Descartes, líder em soluções de logística baseadas em cloud computing, participa da 16ª Maratona Supply Chain realizada pela Live University Inbrasc nos próximos dias 23 e 24 de novembro. Com o formato 100% online e dividido em dois dias, o evento conta com as participações de diversos stakeholders do segmento, dentre eles, Bayer, Sírio-Libanês, Arezzo, Grupo Fleury e Unilever.

A empresa canadense realizará uma palestra no dia 24 de novembro às 09:45hs, com o seguinte tema: Como ganhar vantagem competitiva utilizando dados de inteligência de mercado. A apresentação será realizada por Patrícia Bianco, responsável pela parte de inteligência de mercado internacional da Descartes. Vale destacar que a executiva já representou o Brasil na ONU com o projeto: "Big Data e transparência de dados como alavanca de transformação da nova economia mundial".

O evento conta com dois pacotes para acessá-lo. O primeiro modelo é gratuito e permite acessar as palestras, participar do grupo do telegram e receber um certificado pela participação. O segundo escopo contempla o download do material em pdf das palestras, obter sessões exclusivas com os palestrantes, acesso a 100% das aulas gravadas, assistir aos eventos gold, além de todos os benefícios já inseridos no plano inicial.

Demais temas como aplicada em grandes cases serão abordados no evento que pode ser acessado através do link: https://liveuniversity.com/courses/maratona_supply/

Evento:

Site: https://liveuniversity.com/courses/maratona_supply/

Data: 23 e 24 de Novembro

Sobre o Grupo Descartes Systems

Líder global no fornecimento de soluções sob demanda de software como serviço, focadas na melhoria da produtividade, desempenho e segurança de negócios de logística intensiva. Os clientes usam nossas soluções modulares de software como serviço para rotear, agendar, rastrear e medir os recursos de entrega; planejar, alocar e executar remessas; avaliar, auditar e pagar faturas de transporte; acessar dados comerciais globais; arquivar documentos aduaneiros e de segurança para importação e exportação; e concluir vários outros processos de logística participando da maior comunidade de logística multimodal colaborativa do mundo. A sede fica em Waterloo, Ontário, Canadá e temos escritórios e parceiros em todo o mundo. Saiba mais em https://www.descartes.com/pt-br

