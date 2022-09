DESCUBRA A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS WISE 2022

DOHA, Catar, 18 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- WISE, una iniciativa de Qatar Foundation, ha reconocido la contribución positiva a la educación y la sociedad de seis proyectos pioneros que abordan los desafíos educacionales a nivel mundial. Los ganadores de los premios WISE 2022 son:

Opportunity EduFinance ("Oportunidad EduFinanciera") de Opportunity International (EE. UU.) ayuda a los niños a acceder a escuelas de calidad a través del financiamiento social. Brinda asistencia técnica a las instituciones financieras para lanzar y ampliar carteras de financiamiento educacional y capacita a las escuelas de esas carteras para que sean más sostenibles desde el punto de vista financiero y mejoren la calidad de la educación a lo largo del tiempo.

Educating for Wellbeing ("Educar para el Bienestar") de AtentaMente (México) se enfoca en el desarrollo de competencias sociales y emocionales (SEC) en edad adulta, al promover el bienestar de los educadores y crear entornos acogedores en el aula y la escuela, lo que les ofrece a los estudiantes un entorno de aprendizaje protector. En tres años, 12.500 directores de preescolar, profesores y autoridades educativas se han capacitado en EW.

Childcare Social Franchising de Kidogo ("Franquicia social de guarderías", Kenia) fue desarrollada para apoyar a las mujeres en su rol de emprendedoras en la gestión de sus propios centros de preescolar en la primera infancia, lo que permitió a los niños pequeños recibir educación y cuidados asequibles y de alta calidad. Kidogo es ahora la mayor red de cuidado infantil de Kenia, con más de 750 franquicias que llegan a cerca de 16.000 niños.

Remake Learning ("Rehacer el aprendizaje", EE. UU.) conecta a los estudiantes con experiencias de aprendizaje que cultivan la creatividad y la imaginación dentro y fuera del aula. Es una red de pares de más de 1.200 miembros que reúne educadores con innovadores a fin de crear oportunidades de aprendizaje atractivas para los estudiantes, y luego los apoya a medida que enfrentan rápidos cambios sociales y tecnológicos.

The Internet Free Education Resource Bank ("Banco de recursos para la educación gratuita en Internet") de Education Above All (Catar) es una colección universalmente accesible de recursos de aprendizaje basados en proyectos, libres de tecnología y que emplean pocos recursos, dedicada a brindar un enfoque del aprendizaje dirigido por los estudiantes. Esta solución adaptativa ha llegado a más de 827.000 estudiantes en más de 14 países mediante más de 30 socios, incluidos alumnos marginados en asentamientos de refugiados, comunidades rurales remotas y contextos urbanos desatendidos.

Climate Change Problem Solvers ("Solucionadores de problemas de cambio climático") de Reap Benefit Foundation (India) desarrolló la plataforma Solve Ninja para activar a la juventud orientada a la acción y las habilidades para el siglo XXI a través de acciones locales. Aprovechando el poder de la movilización de base, la tecnología y las comunidades impulsadas por la acción, más de 112.018 Solve Ninjas han tomado más de 94.000 medidas vinculadas con el clima y los problemas cívicos a nivel nacional.

Los ganadores de los premios WISE serán homenajeados en Doha en una ceremonia exclusiva. Además de la visibilidad y las oportunidades de creación de redes como parte de la Comunidad WISE, cada ganador recibirá un importe de USD $20.000.

