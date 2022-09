Descubra a XL Collection da TCL Europe na IFA 2022

Lançamento da série TCL 2022 de TVs Mini LED de tela grande e TVs QLED

BERLIM, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na IFA 2022, a TCL Electronics (1070.HK), uma das principais empresas do setor global de TVs e líder em produtos eletrônicos, apresentou a primeira TV QLED TCL de 98 polegadas disponível no mercado europeu. A TCL 98C735 é a mais recente adição à XL Collection, que foi lançada pela primeira vez no mercado norte-americano no ano passado. Em linha com a assinatura da marca TCL "Inspire Greatness", as premiadas TVs de tela grande oferecem imersão total com tecnologia avançada de TV emparelhada com a Google TV, para que os espectadores possam desfrutar da melhor qualidade de imagem e conteúdo premium. A TCL continuará a expandir sua XL Collection para mais mercados em todo o mundo ao longo de 2022. Para saber mais, clique aqui.

A nova XL Collection na Europa apresenta TVs TCL com um tamanho de tela superior a 75 polegadas. Com diferentes opções de tamanhos e tecnologias de tela, as TVs XL Collection atenderão a muitos orçamentos e superarão as expectativas de entretenimento doméstico, oferecendo aos usuários em todo o mundo impressionantes experiências de visualização. Por meio de recursos tecnológicos, uma tela extragrande oferece experiências visuais mais impactantes, mais imersivas e mais envolventes que podem realmente levar espectadores de entretenimento, fãs de cinema, torcedores de esportes e gamers da tela para dentro de seus mundos favoritos.

A TCL leva o cinema para residências

A XL Collection da TCL [e capaz de oferece aos fãs de cinema a experiência profundamente imersiva encontrada nos maiores cinemas do mundo.

O modelo C735 de 98 polegadas, com Google TV, é a maior da série, com resolução 4K e tecnologia QLED, que oferece visualização de entretenimento imersiva com impressionante desempenho de cores padrão de Hollywood. A TCL projetou a C735 de 98 polegadas para simular o melhor lugar do cinema: sentados em casa a cerca de três metros do modelo 98C735, os usuários desfrutam do mesmo campo de visão de 60 graus como se estivessem assistindo em uma tela gigantesca de 30 metros no assento central na fileira do meio de um cinema. Os dois modelos 98C735 e 75C735 são TVs QLED e oferecem 100% de reprodução de cores em padrão Hollywood, exatamente como o projeto do diretor e cinematógrafo.

As TVs 75C935 e 75C835 da XL Collection são alimentadas por luz de fundo Mini LED que a TCL desenvolveu para garantir visualização de primeira classe mesmo em uma sala iluminada. Com milhares de luzes de Mini LED, as telas da XL Collection exibem o melhor conteúdo HDR, oferecendo um brilho incrível com luz e sombras mais ricas. As 1.920 zonas de dimerização local da C935 também garantem pretos brilhantes, brancos brilhantes, cores vivas e definição ainda mais fina em imagens.

Ao mesmo tempo, o modelo X925 PRO de 85 polegadas é um vencedor do prêmio CES Best of Innovation e apresenta tecnologia Mini LED OD Zero da TCL e resolução de 8K para detalhes e clareza impressionantes.

Todas as TVs da XL Collection de 2022 suportam a maioria das tecnologias e formatos HDR disponíveis no mercado, como Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+.

Jogos e esportes… agora em imagem ainda maior

Para os gamers que buscam a melhor experiência de jogo, as TVs Mini LED da XL Collection 75C935 e 75C835 oferecem baixo atraso de entrada e uma taxa de atualização variável de até 144 Hz e ambas as TVs suportam entrada HDMI 2.1.

Essas telas XL também permitem que os fãs de esportes usufruam de uma experiência imersiva como se estivessem realmente no estádio, a tempo para os principais eventos esportivos que acontecem este ano. A TCL trará entusiasmo e felicidade em todo o mundo, especialmente por meio dos esportes mais populares do mundo. As TVs XL Collection de 2022 emocionarão os fãs de esportes, bem como as parcerias da TCL com a FIBA e o torneio EuroBasket, e com os embaixadores do futebol de 2022, Rodrygo do Brasil, Phil Foden da Inglaterra, Raphael Varane da França e Pedri, o astro espanhol em ascensão.

Uma experiência imersiva XL completa por meio de som e design

Com a fantástica qualidade de imagem da XL Collection, a TCL trabalhou arduamente para desenvolver uma série de produtos que oferece áudio imersivo necessário para corresponder ao excelente desempenho das telas. A atualização mais recente da premiadas tecnologia RAY dsa TCL•As soundbars DANZ X937U e C935U, com canais 7.1.4 e 5.1.2, respectivamente, com projeto de som de palco mais amplo e espetacular e decodificação de áudio por Dolby Atmos e DTS:X.

As TVs da XL Collection da TCL têm um design elegante sem moldura que se adequa facilmente a qualquer interior e garante a qualidade máxima da imagem, oferecendo uma experiência de visualização imersiva sem distrações.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, hoje a empresa atua em mais de 160 mercados globais. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse a página inicial da TCL em https://www.tcl.com.

