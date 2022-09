Descubra la colección XL de TCL Europe en IFA 2022

Presentación de la serie TCL 2022 de televisores Mini LED de pantalla grande y QLED TV

BERLÍN, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- En IFA 2022, TCL Electronics (1070.HK), uno de los actores dominantes en la industria mundial de la televisión y líder en electrónica de consumo, presentó el primer televisor QLED de 98 pulgadas de TCL disponible en el mercado europeo. El TCL 98C735 es la última incorporación a la colección XL, que se presentó por primera vez en el mercado norteamericano el año pasado. En línea con la firma de la marca TCL "Inspire Greatness", los galardonados televisores de pantalla grande ofrecen una inmersión total con tecnología de TV avanzada emparejada con Google TV, para que los espectadores puedan disfrutar de la mejor calidad de imagen posible y de contenidos premium. TCL seguirá ampliando su colección XL a más mercados de todo el mundo a lo largo de 2022. Para más detalles, haga clic aquí .

La nueva colección XL en Europa incluye televisores TCL con un tamaño de pantalla superior a las 75 pulgadas. Con diferentes opciones de tamaños de pantalla y tecnologías, los televisores de la Colección XL se adaptarán a muchos presupuestos y superarán las expectativas de entretenimiento en el hogar al ofrecer experiencias de visualización en el hogar más grandes que la vida a los usuarios de todo el mundo. Gracias al poder de la tecnología, una pantalla extragrande ofrece experiencias visuales más impactantes, más envolventes y más atractivas que pueden transportar realmente a los espectadores de entretenimiento, a los aficionados al cine, a los aficionados al deporte y a los jugadores más allá de la pantalla, a sus mundos favoritos.

TCL lleva el cine a los hogares

La colección XL de TCL puede ofrecer a los aficionados al cine la experiencia profundamente envolvente que se encuentra en los mayores cines del mundo.

El C735 de 98 pulgadas con Google TV es el más grande de la serie, con tecnología QLED de resolución 4K que ofrece una visión de entretenimiento envolvente con un rendimiento de color estándar de Hollywood. TCL ha diseñado el C735 de 98 pulgadas para emular el mejor asiento del cine: al sentarse a unos tres metros de distancia de la pantalla del 98C735 en casa, los usuarios disfrutan del mismo campo de visión de 60 grados que al ver una pantalla gigantesca de 30 metros desde la fila central de asientos de un cine. Tanto el 98C735 como el 75C735 son televisores QLED y pueden ofrecer una reproducción del 100% de los colores de Hollywood, exactamente como el director y el cinematógrafo pretendían.

Los televisores 75C935 y 75C835 de la colección XL cuentan con una retroiluminación Mini LED que TCL ha desarrollado para garantizar una visualización de primera clase incluso en una habitación luminosa. Con miles de luces Mini LED, las pantallas de la Colección XL muestran el contenido HDR de la mejor manera posible ofreciendo un brillo increíble con luces y sombras más ricas. Las 1.920 zonas de atenuación local del C935 también garantizan negros brillantes, blancos luminosos, colores vivos y una definición aún más fina en las imágenes.

Por su parte, el X925 PRO de 85 pulgadas ha sido galardonado con el premio CES Best of Innovation y cuenta con la tecnología OD Zero Mini LED de TCL y una resolución 8K que ofrece detalles y claridad impresionantes.

Todos los televisores de la Colección XL 2022 son compatibles con la mayoría de las tecnologías y formatos HDR disponibles en el mercado, como Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 y HDR10+.

Juegos y deportes... ahora aún más grandes

Para los jugadores que buscan la máxima experiencia de juego, los televisores Mini LED 75C935 y 75C835 de la colección XL ofrecen un bajo retardo de entrada y una tasa de refresco variable de hasta 144 Hz, y ambos televisores son compatibles con la entrada HDMI 2.1.

Estas pantallas XL también permiten a los aficionados al deporte disfrutar de una experiencia envolvente como si estuvieran realmente en el estadio, justo a tiempo para los principales eventos deportivos que se celebran este año. TCL llevará la emoción y la felicidad a todo el mundo, especialmente a través de los deportes más populares del mundo. No sólo los televisores de la Colección XL 2022 emocionarán a los aficionados al deporte, sino que también lo harán las asociaciones de TCL con la FIBA y el torneo EuroBasket, y los embajadores del fútbol 2022 con el brasileño Rodrygo, el jugador inglés Phil Foden, Raphael Varane por Francia y la estrella española emergente Pedri.

Una completa experiencia de inmersión XL a través del sonido y el diseño

Dado que la colección XL ofrece una calidad de imagen fantástica, TCL ha trabajado duro para desarrollar una serie de productos que ofrezcan el audio envolvente necesario para estar a la altura del excelente rendimiento de las pantallas. La última actualización de las exclusivas y premiadas barras de sonido RAY•DANZ X937U y C935U de TCL, que ofrecen 7.1.4 y 5.1.2 canales respectivamente con un diseño de escenario sonoro más amplio y espectacular y una decodificación de audio potenciada por Dolby Atmos y DTS:X.

Los televisores de la colección XL de TCL tienen un elegante diseño sin marco que se adapta fácilmente a cualquier interior y garantiza la máxima visión de la imagen para ofrecer una experiencia de visualización envolvente sin distracciones.

