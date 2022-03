Descubra o divertimento: Banggood anuncia os detalhes de seu Oferta do Mês de Consumidor de 2022

GUANGZHOU, China, 10 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Banggood, uma loja líder global on-line, lançará a venda do Mês de Consumidor de 2022, denominada Oferta do Mês de Consumidor de 2022, com muitas marcas famosas. Os compradores podem aproveitar livremente a alegria nesta primavera ao explorarem a incrível linha de produtos novos e inovadores.

Para atender às expectativas dos compradores ao fazerem as compras que atendam aos seus hobbies e estilos de vida, a Banggood escolheu " Descubra o divertimento " como seu novo slogan para 2022. O novo slogan transmite a alegria que um comprador vivencia ao descobrir um novo Interesse, montar um novo guarda-roupa ou considerar as compras que se enquadram no seu estilo de vida – essa é a diversão ilimitada na Banggood.

A promoção do Mês de Consumidor da Banggood já está em andamento e será realizada por 20 dias, de 9 a 29 de março, apresentando não apenas descontos de até 70%, mas também novos jogos e vantagens:

Etapa 1: das 16h (UTC+8) de 9 de março às 16h (UTC+8) de 16 de março - jogue + ganhe presentes e descontos

Durante esta fase, a Banggood disponibilizará a página de dicas de economia, que estará em vigor durante toda a campanha. Mais de 100 novos produtos foram especialmente escolhidos e preparados para os compradores, enquanto milhares de dicas para economizar estarão à espera para os compradores aproveitarem.

Eles também podem ganhar presentes e vantagens por meio do Money Box e outros jogos.

Etapa 2: das 16h (UTC+8) de 16 de março às 16h (UTC+8) de 23 de março - novos lançamentos + Pague 1$ e obtenha o menor preço

Durante esta etapa, os compradores podem garantir o melhor preço para seus produtos favoritos na promoção pagando um depósito de $1 na página de pré-venda.

Além disso, a Banggood apresentará uma linha de novos produtos das marcas mais populares, incluindo a BlitzWolf e a POCO, prontas para ser rapidamente adquiridas por compradores informados.

Etapa 3: das 16h (UTC+8) de 23 de março às 16 horas (UTC+8) de 26 de março - até 70% de desconto + Pague o menor preço

Os menores preços na promoção serão apresentados nesta etapa, com ofertas de até 70% de desconto por tempo limitado, e os compradores que chegarem primeiro terão mais vantagens. A Banggood está intensificando os incentivos para os compradores por meio de recompensas de reembolso sempre que um comprador se inscreve.

Os compradores podem visitar nossos outros mercados com surpresas, incluindo o Lightning Deals Center, New Releases, Super Brand Day, Coupon Deals e VIP Early Access. Toque na tela para ver seus produtos favoritos instantaneamente.

Etapa 4: das 16h (UTC+8) de 26 de março às 16h (UTC+8) de 29 de março - sensacionais ofertas a $9,99

O Super Brand Day e o Lightning Deals Center mantêm suas portas abertas durante os últimos três dias desta emocionante campanha de vendas.

Sobre a Banggood

A Banggood é uma loja líder global on-line que oferece milhões de produtos bem selecionados. Desde eletrônicos de consumo, ferramentas, produtos para a casa, brinquedos, esportes, até roupas, tudo pode ser entregue na sua porta com vários cliques. Para mais informações, acesse: https://www.banggood.com/

