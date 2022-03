Descubra qual é o seu tipo de pele e qual rotina de skincare é ideal para você

Pele seca e sensibilizada

"Quem tem pele seca ou sensibilizada tem uma tendência maior a desconfortos como alergias, coceiras, vermelhidão e irritações mais frequentes. Além dessas características, esse tipo de pele proporciona um aspecto esbranquiçado, sem luminosidade ou viço, textura escamosa e, em casos mais graves, rachaduras e feridas", explica a dermatologista Dra. Debora Freire Martins (CRM-MG 50010 RQE 45087).

Peles secas e sensibilizadas sofrem com esses sintomas por causa do enfraquecimento da barreira cutânea¹ (barreira protetora da pele), logo, é importante optar por produtos que ajudem a restaurar essa barreira protetora da pele¹. "Pessoas com este tipo de pele devem optar por uma limpeza diária suave, não usar produtos sem indicação médica, além de estabelecer uma hidratação adequada e constante com produtos que deixam a pele suave e macia", indica a dermatologista.

Dermotivin® Soft é a linha de sabonetes faciais desenvolvida para peles secas e sensibilizadas. Disponível em diversas texturas e formatos, sua formulação proporciona uma limpeza suave, que não agride e nem resseca a pele, minimiza o surgimento de ardência e ainda mantém a hidratação natural.

Pele mista à oleosa

A pele mista é aquela que apresenta oleosidade excessiva apenas na zona T do rosto (testa, nariz e queixo), enquanto as demais regiões são normais ou secas. Nesse caso, é indicado utilizar produtos com formulações menos irritantes e que respeitem o pH da pele, bem como aqueles que não têm textura gordurosa e controlem a oleosidade¹.

Nesse caso, Dermotivin® oferece a linha Original. Também disponível em barra, líquido e em espuma, Dermotivin® Original age de forma equilibrada, limpando a pele, corrigindo o brilho e a oleosidade sem ressecá-la.

Pele oleosa

A pele oleosa é determinada por poros dilatados e irregulares, brilho intenso, produção frequente e excessiva de sebo, e sensação pegajosa.

"Para o cuidado diário desse tipo de pele, é importante optar por produtos que tenham ingredientes que combatam a oleosidade e a produção excessiva de sebo. Além disso, deve-se lavar o rosto no máximo três vezes ao dia e usar água em temperatura fria", orienta Dra. Débora Freire.

Dermotivin® Oil Control é uma linha para peles muito oleosas. Sua fórmula contém ingredientes que regulam a produção excessiva de sebo, além de proporcionar um efeito adstringente e matificante, mantendo a pele limpa e sem o aspecto brilhoso.

Pele muito oleosa e acneica

Pele muito oleosa e acneica Poros obstruídos, cravos e espinhas são características deste tipo de pele. Soluções tópicas anti-inflamatórias, desobstrutivas e com ação secativa podem auxiliar no combate a acne¹. Também recomenda-se lavar o rosto duas vezes ao dia e não espremer cravos e espinhas¹. Para a pele muito oleosa e acneica, Dermotivin® Salix pode ser uma alternativa. Sua fórmula com ácido salicílico auxilia no combate à cravos e espinhas, desobstrui os poros e ajuda na renovação celular, melhorando a aparência da pele.

Agora que você já sabe diferenciar os tipos de pele e já conhece a linha ideal de Dermotivin para você, não deixe de colocar o skincare em dia e consultar seu dermatologista.

