Desde el 27 de febrero se exhiben obras de arte multimedia de autoría de ocho grupos de artistas en los aeropuertos de Haneda y Narita

El tema de las exhibiciones en Haneda y Narita es "VISION GATE". Bajo las labores de la curadora Paola ANTONELLI, estas exhibiciones buscan explorar el concepto de "visión" desde el pasado hacia el futuro, y su papel como cimiento de la cultura japonesa.

Periodo : Apertura el 27 de febrero de 2021

: Apertura el 27 de febrero de 2021 Ubicación :

[Instalación artística] Terminal 2 del aeropuerto de Haneda, vestíbulo de salidas del segundo piso, puesto de control de seguridad D

[Trabajos de video]

- Terminal 3 del aeropuerto de Haneda, vestíbulo de llegadas del segundo piso;

- Vestíbulo de salida de las terminales 1 y 2 del aeropuerto de Haneda;

- Todas las terminales del aeropuerto de Narita , monitores de señalización digital

*Los puntos de exhibición de los trabajos de video en el aeropuerto de Haneda se encuentran en el área de seguridad

: Gratuita Tema : VISION GATE

: VISION GATE Curadora: Paola ANTONELLI

Paola ANTONELLI es curadora sénior de arquitectura y diseño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, así como directora fundadora de investigación y desarrollo de MoMA. Su trabajo investiga el impacto del diseño en la experiencia cotidiana, a menudo incluyendo objetos y prácticas que son ignorados, combinando el diseño, la arquitectura, el arte, la ciencia y la tecnología.

Luego de la XXII Triennale di Milano, su Broken Nature de 2019, abocada a la idea del diseño restaurativo, curó recientemente en MoMA la exhibición Material Ecology, sobre el trabajo del arquitecto Neri OXMAN. Su aclamada serie en vivo de Instagram @design.emergency, concebida con la crítica de diseño Alice RAWSTHORN, explora el papel del diseño en la construcción de un futuro mejor para todos.

Título y artista (en orden alfabético):

[Instalación artística] Crowd Cloud por SUZUKI Yuri & HOSOI Miyu

Manteniendo la voz humana en el centro, en este trabajo los artistas destilaron los sonidos del idioma japonés y crearon una composición y experiencia únicas en las que el sonido emana de un coro de docenas de altavoces de pie, que conversan entre sí como personas que están esperando amigos y parientes en el vestíbulo de llegada de un aeropuerto.

SUZUKI Yuri: SUZUKI Yuri es un artista y diseñador que examina las posibilidades de sonido y música en nuestras experiencias cotidianas. Desde 2018, se convirtió en socio de Pentagram, la consultora independiente más grande del mundo. Su trabajo creativo se extiende por los campos del diseño, la música y el arte, con obras que abarcan desde el arte público y los productos hasta la identidad sónica y las composiciones. Sus obras han sido reconocidas a través de premios de la industria y mediante su adquisición para numerosas colecciones de museos internacionales como el Museo del Diseño de Londres, el Museo de Israel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

HOSOI Miyu: Nacida en 1993, la artista musical/de sonido HOSOI Miyu ha participado activamente en diversos esfuerzos artísticos, desde la creación de las instalaciones para dar a conocer el sonido circundante mediante el uso de sistemas de sonido multicanal hasta las producciones de artes escénicas. HOSOI es conocida en particular por sus trabajos de superposición de audio utilizando su propia voz. Su renombrada obra "Lenna" en 22,2 canales fue presentada en varios lugares, incluida la sala anecoica del Centro de Intercomunicación NTT [ICC], el Centro de Artes y Medios de Yamaguchi [YCAM], la sala de conciertos del Teatro Metropolitano de Tokio y la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES). Fue galardonada con el premio New Face en la división de arte del 23° Festival de Artes Mediáticas de Japón.

[Trabajos de video] Seis videos de seis diferentes grupos de artistas hacen entrar a los viajeros en la cultura ecléctica y extraordinariamente rica de Japón

Theme Park Tokyo por acky bright

Este trabajo ("Parque temático Tokio") exploró la ciudad de Tokio mediante el uso de la estructura tradicional de desplazamiento de imagen y el estilo de manga contemporáneo.

acky bright es un ilustrador y artista de manga conocido por su arte con líneas en blanco y negro. Tiene muchos seguidores internacionales por su estilo único que combina el estilo anime de los años 80 y 90 de Japón con el estilo manga y la perspectiva moderna. Ha estado publicando muchas obras como "Doodle" a través de las redes sociales y eventos de pintura en vivo. Su nuevo trabajo de manga, "Shin Henkei Shojo (Nuevas niñas transformadoras)" (DLE), está actualmente seriado en línea.

Hitoshobu ("Un disparo") por Jun Inoue

El trabajo captó la pintura en vivo del artista y la naturaleza efímera del mundo de la caligrafía japonesa.

Inoue ilustra la delicada espiritualidad particular de Japón utilizando líneas abstractas para crear "espacios" únicos. Su exquisita sensibilidad combina el sentido moderno y el espíritu tradicional para estimular la conciencia del espectador. Aprovechando sus conexiones con el mundo de la moda y la música, ha exhibido sus obras en una amplia gama de lugares, incluidas presentaciones de pintura en vivo y presentaciones de arte. Inoue ha organizado numerosas exposiciones privadas en Japón y en el extranjero, que han incluido puntos de exhibición tanto en Melbourne como en París.

Gravity Garden por KODAMA Sachiko

Este trabajo ("Jardín de gravedad") se creó con el ferrofluido fluorescente rojo, verde y azul para representar el jardín japonés con magnetismo y gravedad.

Después de graduarse de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Hokkaido, KODAMA completó sus estudios de posgrado y obtuvo un doctorado en arte en la Escuela de Postgrado de Arte y Diseño de la Universidad de Tsukuba. Desde el año 2000, ha sido pionera en el uso de ferrofluidos en el arte. Su obra de arte "Protrude, Flow" (seleccionada por SIGGRAPH Art Gallery 2001) ganó el Gran Premio en la División de Arte Digital (Arte Interactivo) del 5° Festival de Artes Mediáticas de Japón. Su obra se ha exhibido en más de 20 países en museos de arte, galerías, espacios públicos y residencias privadas. La artista ha generado un impacto no solo en el arte y el diseño, sino además en una amplia gama de campos relacionados.

TSUGI por PARTY

En este trabajo, áreas como el hielo ártico que se ha derretido debido al calentamiento global y los bosques perdidos debido a incendios forestales se presentan en una luz esperanzadora: ser reparados y regenerados con kintsugi por la voluntad de la humanidad.

PARTY es un colectivo creativo que abarca el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería para implantar experiencias del futuro en la sociedad. Entre los proyectos más destacados se incluyen el diseño del espacio para la terminal 3 del aeropuerto internacional de Narita, la dirección creativa para la revista "WIRED JAPAN" y las experiencias musicales virtuales "VARP" a través de colaboraciones con artistas como RADWIMPS y kZm. PARTY también desarrolla negocios como el Stadium Experiment y The Chain Museum.

Day of a Full Moon por MOGI Monika

Esta obra combina el amor por los paisajes naturales de Japón que la artista encuentra místicos y de otro mundo, con su admiración por las mujeres únicas y fuertes.

MOGI Monika es una artista, fotógrafa y directora nacida en 1992. Es una fotógrafa autodidacta y su carrera comenzó como una adolescente que filmaba para revistas de arte y moda como Vogue Japan, ArtReview, Numero Tokio, etc. Mientras se desempeñaba como directora creativa de todo su trabajo, comenzó a proyectar a sus amigos y la cultura juvenil de Tokio, que ha sido destacada en su trabajo. Al crecer entre los Estados Unidos y Japón, MOGI combina su visión única de ambas culturas. En los últimos años, también ha participado en exposiciones fotográficas en Tokio y Nueva York, y ha dirigido anuncios de televisión y campañas de moda en todo el mundo. Su trabajo con Paola ANTONELLI comenzó en 2016, cuando a MOGI se le encargó fotografiar contenidos para el catálogo de la exhibición de MoMA: ITEMS: Is Fashion Modern? ("Artículos: ¿Es moderna la moda?")

Kojiki – Amenomanai por MORI Mariko

En este trabajo, la artista tomó escenas del "Kojiki", el mito de la creación más antiguo del que se tiene registro en Japón, y las convirtió en imágenes generadas por computadora.

Desde la segunda mitad de la década de los 90, MORI ha participado en exposiciones internacionales en diversos países y ha organizado numerosas exposiciones privadas en museos de arte. Sus principales obras de arte público incluyen "Sun Pillar" en la isla de Miyakojima en 2010, "Ring: One with Nature" en el Programa Cultural de los Juegos Paralímpicos y Olimpiadas de Río 2016, y "Cycloid V" en el vestíbulo de Toranomon Hills Business Tower. MORI ha obtenido una serie de prestigiosos premios, que incluyen la Mención de Honor en la 47° Bienal de Venecia en 1997 y el premio al Artista y Académico Prometedor en el campo de las artes japonesas contemporáneas en la 8° edición del premio Japan Arts Foundation Award en 2001. Obtuvo un título honorario de la Universidad de las Artes de Londres en 2014.

Acerca de CULTURE GATE to JAPAN

A partir de febrero de 2021, la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón lanzó un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN" ("Puerta de entrada cultural a Japón"). Con exposiciones en siete aeropuertos de Japón y en la terminal internacional de cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas exhiben obras inspiradas en la cultura única de cada zona, con el objetivo de comunicar los diversos atractivos de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han dificultado conocer a nuevas personas y descubrir personalmente nuevas culturas. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo la misma sensación de asombro y alegría que se siente al descubrir una nueva cultura.

Organiza: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Las relaciones públicas de "CULTURE GATE to JAPAN" son gestionadas por wondertrunk & co. Inc.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1453589/1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1453590/2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1453591/3.jpg

FUENTE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative

