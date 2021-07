Desde la nube al borde, Lumen Technologies está rediseñando la entrega de aplicaciones para empresas con Microsoft

DENVER, 7 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunció hoy una relación estratégica con Microsoft que delineará la próxima generación de entrega de aplicaciones para empresas incorporándolas capacidades de Microsoft Azure en la plataforma de Lumen. Los clientes mutuos se beneficiarán al poder ejecutar sus soluciones basadas en Microsoft más cerca de donde suceden las interacciones digitales, utilizando los servicios globales de Edge Computing de Lumen, creando una de las plataformas más rápidas y seguras para aplicaciones y datos.

"Trabajando con Microsoft, Lumen les ofrecerá a las empresas y desarrolladores capacidades en el borde que son únicas en la industria," comentó Shaun Andrews, executive vice president y chief marketing officer de Lumen. "Al integrar profundamente más servicios de nuestra plataforma con Microsoft Azure, podemos ayudar a las empresas a utilizar rápidamente sus datos para los insights que desean y necesitan, con la capacidad de dar soporte a casos de uso exclusivos y customizados. Estamos entusiasmados por las innovaciones y las nuevas e increíbles experiencias digitales que podemos habilitar para nuestros clientes mutuos al extender a Azure al edge de nuestra red global."

Lumen colaborará con Microsoft en varios esfuerzos de salida al mercado para dar soporte a sus clientes mutuos en todo el mundo, usando los recursos del Lumen Edge Experience Center, que incluyen:

Una implementación certificada de Azure que podrá ejecutarse en los nodos de Lumen Edge Computing a nivel mundial, desbloqueando más casos de uso de baja latencia y alto ancho de banda para los clientes de la plataforma de servicio Azure.

Soluciones del sector de las comunicaciones basadas en redes privadas 5G que aprovecharían las capacidades de software nativo de la nube de Microsoft y la red de fibra y las capacidades de Edge Computing de Lumen. Estas soluciones les permitirían a los clientes optimizar sus redes inalámbricas y acercar aún más las cargas de trabajo a las interacciones digitales.

Soluciones gerenciadas del sector empresarial para una amplia gama de software de Microsoft y servicios en la nube para ayudar a optimizar el rendimiento de las cargas de trabajo del negocio y dar soporte a toda la fuerza laboral de un cliente, dondequiera que resida.

"Al hacer que la tecnología Microsoft Azure esté disponible en la plataforma de Lumen, las empresas obtienen acceso a un entorno que les permite alcanzar el desempeño de baja latencia necesario para las aplicaciones críticas, con la familiaridad de los servicios y herramientas de Microsoft", comentó Yousef Khalidi, vicepresidente corporativo de Azure para operadoras en Microsoft. "Con esta colaboración, estamos ampliando las formas en que las empresas pueden conectar Azure a sus redes empresariales y nos entusiasma contar con Lumen como socio de colaboración para extender la cantidad de casos de uso que podemos lograr en el borde de la red".

Para fortalecer aún más su alianza, Lumen seleccionó a Azure como el lugar de nube pública preferido para las cargas de trabajo que prestan servicio a sus clientes empresariales, ayudando así a mejorar la experiencia del cliente para la plataforma Lumen y transformando las formas de agregar nuevas funcionalidades de servicio a la plataforma. Los clientes empresariales se beneficiarán al tener experiencias de gestión de acceso consistentes en todos los servicios digitales de Lumen. Lumen también aprovechará Azure, Microsoft Power Apps y Microsoft 365 E5 Security & Compliance para su transformación digital interna.

Adicionalmente, Microsoft designó a Lumen como uno de sus socios preferidos que brindan soporte a Azure a nivel mundial con redes, infraestructura y servicios gerenciados. Los clientes empresariales se beneficiarán de tener aún más conectividad de red de alto rendimiento para todos sus servicios de Azure desde la plataforma Lumen.

A medida que las empresas trasladan sus cargas de trabajo al borde y utilizan cada vez más entornos de nubes múltiples, la integración ininterrumpida de las redes y de la nube se torna fundamental para optimizar el desempeño.

Hechos clave:

Lumen es Socio certificado de Microsoft Managed Services para una amplia gama de servicios en la nube y software de Microsoft y es además Socio Microsoft Gold.

Los nodos de Lumen edge están diseñados para satisfacer el 95% de la demanda de las empresas de los EUA dentro de los 5 milisegundos de latencia.

Para un listado actualizado de las localidades de Edge actuales y planificados, visite: https://www.lumen.com/en-us/solutions/edge-computing.html#edge-computing-map

La red de Lumen está compuesta de aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra a nivel mundial y más de 180.000 edificios on-net, conectados ininterrumpidamente a nodos globales de borde, 350 data centers globales y 2.200 data centers de terceros en América del Norte, Europa y Oriente Medio , América Latina y Asia Pacífico.

Acerca de Lumen Technologies:

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, proveemos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles. Conozca más sobre las soluciones de red, edge cloud, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com /home , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies. Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas en los Estados Unidos

Declaraciones prospectivas

Con excepción de la información histórica y fáctica, las cuestiones presentadas en este comunicado identificadas mediante palabras tales como "hará", "estima", "espera", "anticipa", "considera," "planea," "pretende," y expresiones similares, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros y se basan únicamente en expectativas actuales, son inherentemente especulativas y están sujetas a una serie de postulados, riesgos e incertidumbres muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos previstos, estimados, proyectados o implícitos en dichas declaraciones en el supuesto de que se materialicen uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si estuvieran incorrectos los postulados subyacentes. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen sin carácter taxativo: la capacidad de la alianza estratégica extendida de alcanzar sus fines generales previstos; nuestra capacidad de salvaguardar nuestra red y de evitar el impacto adverso de posibles violaciones a la seguridad, cortes del servicio, fallas del sistema, o eventos similares que impacten nuestra red o la disponibilidad y calidad de nuestros servicios; los efectos de tecnologías nuevas, emergentes o competidoras, incluidas aquellas que podrían hacer que nuestros productos sean menos deseables u obsoletos; la capacidad de la alianza estratégica expandida de habilitar mayor funcionalidad en el Edge; la capacidad de la alianza estratégica ampliada de habilitar nuevas experiencias digitales en términos de personalización del cliente e integración de datos; la capacidad de ejecutar exitosamente la implementación planificada de la certificación de Azure; la capacidad de implementar exitosamente las soluciones proyectadas del sector de las comunicaciones sobre las redes de 5G privadas y Satélites de órbita terrestre baja; la capacidad de llevar a cabo con éxito las soluciones gerenciadas proyectadas del sector empresarial; la habilidad de proveer el desempeño de baja latencia deseado, necesario para las aplicaciones del cliente y otros riesgos mencionados periódicamente en nuestras presentaciones ante la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Por todos los motivos expuestos anteriormente en nuestras presentaciones ante la SEC, le advertimos que no debe tomar estas declaraciones prospectivas al pie de la letra, las mismas se refieren solo a la fecha de su comunicación. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de nuestras declaraciones prospectivas por motivo alguno, ya sea por el resultado de nuevas informaciones, eventos o desarrollos futuros, circunstancias cambiantes, u otras. Más aun, cualquier información sobre nuestras intenciones, contenidas en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas refleja nuestra intención de dicha declaración prospectiva, y se basa entre otras cosas en las condiciones existentes a nivel regulatorio, tecnológico, del sector, competitivas, económicas y del mercado y en nuestras presunciones a dicha fecha. Podemos cambiar nuestras intenciones, estrategias o planes (Incluidos nuestros planes expresados en el presente) sin aviso previo en cualquier momento y por cualquier motivo.

