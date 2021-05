Desempenho Acima de Tudo! A GIGABYTE Lançou Novos Notebooks com Processadores de Alto Desempenho Intel de 11ª Geração

TAIPEI, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE lançou seus novos notebooks com os mais modernos processadores de alto desempenho Intel de 11ª geração da série Tiger Lake-H, incluindo a série AORUS voltada para gaming e a série AERO focada para profissionais de criação. Além de contar com os mais recentes processadores, os notebooks das séries AORUS e AERO também têm alguns atrativos de venda para melhorar ainda mais a experiência geral do usuário. Espera-se que esses novos notebooks desencadeiem uma grande onda de atualizações, já que os jogadores portáteis e profissionais de criação buscam equipar seus notebooks com a última geração de processadores.