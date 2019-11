Desfrute as maravilhas das festividades de fim de ano no Empire State Building

"De nosso imersivo museu interativo no 2º andar a nossos aquecedores no exterior do 86º andar e ao Observatório do 102º Andar, fechado com vidro e com vistas de 360 graus, o Observatório completamente reimaginado do Empire State Building é o espaço para desfrutar a mágica da Cidade de Nova York durante o período festivo", disse o presidente do conselho e presidente-executivo da Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin.

A jornada dos visitantes para o mundialmente famoso Observatório do 86º Andar é adornado com um sentimento festivo nas seguintes localizações:

Saguões da Quinta Avenida e do Observatório:

Durante a semana de 11 de novembro de 2019, o espírito festivo do Empire State Building ressurge. Ornamentos e decorações em tons clássicos de ouro, bronze e prata irão realçar os detalhes de Art Deco característicos no saguão da Quinta Avenida. Em 13 de novembro, a Radio City Rockettes irá, mais uma vez, "apresentar" as janelas personalizadas das festividades do ESB na Quinta Avenida, projetadas pela Mark Stephen Experiential Agency. As janelas personalizadas terão diversas interações diferentes do edifício contra ornamentos metálicos refletivos, cenários de bombons e quebra-nozes.

O ESB também irá celebrar as festividades com apresentações musicais ao vivo no saguão da Quinta Avenida. De 2 de dezembro de 2019 (segunda-feira) a 27 de dezembro de 2019 (sexta-feira), um pianista irá apresentar clássicos das festividades de fim de ano e uma coleção de músicas favoritas da temporada, para adicionar um tom festivo às celebrações. O ESB também irá promover diversas apresentações de coros estudantis locais, durante a época de festividades de fim de ano.

Galerias do segundo andar

Em seu percurso para o Observatório do 86º Andar, os visitantes serão convidados a explorar o lugar do edifício na cultura popular, através de nove exposições interativas e imersivas, que se espalham por mais de 929 metros quadrados. Transporte-se para o início dos anos 30 e experimente, em primeira mão, a construção do Empire State Building; assista um curta metragem que apresenta favoritos da temporada como Um duende em Nova York, Feitos um para o outro e Very Harold and Kumar Christmas em uma tela panorâmica de 72 polegadas. Certifique-se de encerrar sua jornada com uma foto dentro da mão gigante de Kong.

Terraços de observação

Uma vez que os convidados atingem os terraços de observação (Observation Decks) no 86º e no 102º andares, eles nunca sabem quem podem encontrar. Durante novembro e dezembro, o edifício irá receber celebridades notáveis em seu mundialmente famoso Observatório de 86º Andar, para desfrutar vistas em 360 graus. Nos anos passados, o edifício recebeu convidados como Mariah Carey, Gwen Stefani, Hugh Jackman e Zac Efron durante a temporada de festas.

Visita ao ESB no inverno:

Pela primeira vez, o Empire State Building terá lâmpadas de aquecimento em seu mundialmente famoso Observatório do 86º Andar, para manter o frio afastado, enquanto os visitantes desfrutam as vistas de 360 graus em céu aberto. De nossas exposições internas no 2º andar a nosso Observatório do 102º Andar com clima controlado e janelas do chão ao teto, os visitantes se manterão aquecidos mesmo quando o tempo lá fora estiver muito frio.

Iluminação icônica da torre

Durante o período de festas, o ESB irá iluminar a silhueta da Cidade de Nova York com as luzes da torre, em celebração ao Dia de Ação de Graças, Chanucá, Natal e Ano Novo.

Para ver a programação da iluminação, visite http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se por 443 metros (da base à antena) acima de "Midtown Manhattan" (o centro da Ilha de Manhattan em Nova York), o Empire State Building, propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras instalações, o Empire State Building sempre atraiu inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores, de todo o mundo. O Empire State Building foi nomeado o destino turístico mais popular do mundo em um estudo conduzido pela Uber e foi escolhido como o prédio favorito do país, em uma pesquisa de opinião conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um grande fundo de investimentos imobiliários (REIT -- real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades de escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa engloba 938.000 metros quadrados de área alugável, como registrado em 30 de setembro de 2019, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaço alugável em 14 prédios de escritórios, sendo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, em Nova York, além de aproximadamente 65.000 metros quadrados de área alugável no portfólio de lojas.

