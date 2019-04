Desfrute da tradição e emoção da Coréia no próximo Festival das Lanternas de Lotus 2019

Yeondeunghoe, designado como propriedade cultural intangível nacional da Coreia No. 122, acontece há cerca de 1.200 anos, e sua cultura tradicional, vem sendo passada de geração para geração enquanto promove o espírito de comunidade. Em especial, o festival deste ano acontecerá para rezar pela paz mundial e que a península coreana supere diversos conflitos na sociedade com espírito de compaixão.

O desfile de lanternas, o ponto alto do festival, acontecerá em 4 de maio, durante o qual os participantes colocarão uma mensagem em suas lanternas, desejando o bem-estar para si mesmos, familiares, vizinhos e a sociedade. Milhares de lanternas com votos se tornarão uma onda de sonhos pela paz. Mais de 2.000 estrangeiros participarão do desfile com International Dharma Instructors.

As exposições de lanternas tradicionais atrairão, também, a atenção de cidadãos e visitantes. A exposições, apresentadas de 3 a 12 de maio no Parque Ujeong, próximo aos templos Jogyesa e Bongeunsa e o Cheonggyecheon Stream. As lanternas em exposição lançarão luz no templo e no Cheonggyecheon Stream, com a beleza do hanji das lanternas, ou papel coreano tradicional.

Neste ano, a exposição de lanternas Cheonggyecheon comemora seu 12o aniversário. Acontecerá de 27 de abril a 12 de maio, com o tema "A Flower of Peace Comes Out on the Korean Peninsula" (a flor da paz brota na península coreana), combinando as aspirações das pessoas por paz e unificação.

O "Global Supporters for the Lantern Festival", formado por 60 jovens de 26 países, desempenhará trabalhos voluntários durante o festival. Esses Supporters (apoiadores), treinados por meio de templestay (permanência em templo budista para se enfronhar na cultura) e em cultura tradicional, prestarão serviços de guia e interpretação para visitantes, além de realizar flash mobs na cerimônia de acendimento, em Eventos Culturais Tradicionais e no parque Tagpol durante o desfile de lanternas.

Para obter mais informações, visite LLF.or.kr/eng

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/848043/2019_Festival_Schedule.jpg

FONTE Yeon Deung Hoe Preservation Committee

Related Links

http://LLF.or.kr/eng



SOURCE Yeon Deung Hoe Preservation Committee