Design internacional do HAVAL JOLION para usuários globais

Christopher explica que: "Esta alegria é levada para você pela experiência do usuário, pelo design e pelo conceito de alegria na vida que projetamos no veículo." O JOLION apresenta um estilo moderno, enquanto também é um bom parceiro na vida urbana. Seis cores estão disponíveis este modelo, incluindo Hamilton White, Mars Red, Energy Green, Ayers Grey, Blue Sapphire e Golden Black. Cada cor representa uma imagem e reflete uma personalidade, que pode variar entre as pessoas. O espaço externo e suas linhas flexíveis são magnificamente simples, deixando espaço para a imaginação. Juntamente com uma frente inteligente e avançada, faróis de LED dianteiros tipo "halberd", e grade de luxo, este elegante SUV é vigorosamente dinâmico, instantaneamente emanando juventude. Além disso, o veículo foi projetado com uma cabine confortável e 26 locais de armazenamento. Até mesmo grandes garrafas de bebidas podem ser facilmente armazenadas no compartimento da porta, permitindo uma viagem mais agradável para encontros. Além disso, a tecnologia inteligente proporciona uma experiência de direção melhor. Com a internet habilitada, a tela de controle central e telefones celulares podem ser facilmente conectados conforme desejado. Mesmo no carro, os usuários podem experimentar a alegria de estar em uma sala de mídia--jogando e, assistindo filmes. É realmente divertido. Para aqueles que são inexperientes ou não sabem estacionar muito bem, o estacionamento automático de uma tecla oferece grande alívio para uma experiência de compra divertida. Existem quatro modos de condução, incluindo padrão, esporte, economia e neve. O modo de neve pode evitar derrapagem na pista, o modo esporte oferece uma ótima sensação de pressão com sua incrível capacidade de aceleração, o modo de economia reduz imediatamente o consumo de combustível de base; várias opções são oferecidas para ativar a condução livre.

Como Christopher disse, "O design voltado para o futuro oferece valor e alto desempenho para o usuário. A usabilidade e a conveniência se encontram em um design que foi projetado para todos."

O conceito "JOY LIFE ON" se concentra em proporcionar alegria. Mais importante ainda, ele valoriza transformar uma vida feliz em produtividade e tornar-se o mestre do destino. Em termos do conceito de design, a GWM sempre enfatizou a inovação. Em particular, quando se trata de sentimentos e cultura, ela aderiu a um princípio centrado no usuário e permitiu que os veículos se integrassem à vida dos usuários e oferecessem valores para eles. No futuro, mantendo a abordagem da criação de veículos globais, a GWM criará produtos do mais alto desempenho, com aparência de alta qualidade e experiência emocional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521518/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

FONTE HAVAL

