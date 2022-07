Design original e inovações de ponta em exibição na CIFF Guangzhou, a maior feira de móveis do mundo

A 49 ª CIFF Guangzhou será realizada presencialmente e on-line, reunindo cerca de quatro mil marcas nacionais e internacionais em mais de 700 mil metros quadrados de espaço de exposição. Com o tema "Construindo uma bela casa juntos, construindo novos padrões de serviço", a CIFF Guangzhou promove a colaboração e a inovação com o objetivo de construir um novo modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades e expectativas de todo o setor moveleiro.

O design original é o ponto central da CIFF Guangzhou deste ano, uma vez que a feira pretende formar uma nova plataforma de desenvolvimento de alta qualidade para o setor com base no design original. Ao longo de seis salões de exposição, uma lista interessante de expositores exibirá as mais recentes opções de design de alto nível, de estofados e de personalização para espaços de estar e áreas de repouso; juntamente com novos materiais, funções e processos que estão moldando o futuro do setor.

A 49ª CIFF Guangzhou será inaugurada em 17 de julho com a Conferência global de tendências do setor de móveis de 2022, que incentivará o diálogo de alto nível sobre tendências de consumo inteligente e setores emergentes. Além disso, durante a exposição, a CIFF Guangzhou apoiará a expansão dos canais internacionais de comércio eletrônico e levará o setor a alcançar o desenvolvimento ecológico de alta qualidade com organização ecológica da exposição, expositores ecológicos e seminários sobre sustentabilidade e proteção ambiental.

À medida que a economia da China passa do crescimento de alta velocidade para o desenvolvimento de alta qualidade, a CIFF Guangzhou é uma plataforma importante para estimular a economia nacional ao aumentar a demanda local e construir canais de vendas locais. Com seu novo tema, novo foco, novas oportunidades, nova direção, novas ideias e nova vitalidade, a CIFF Guangzhou apresentará um novo modelo de desenvolvimento para o setor de móveis em larga escala e oferecerá mais oportunidades de networking para marcas e revendedores.

