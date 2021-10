Designer de moda Christian Cowan é o novo consultor de experiência das séries GTR 3 e GTS 3 da marca de dispositivos vestíveis inteligentes Amazfit

Onde a moda se encontra com a inovação tecnológica

A Amazfit é uma marca que incentiva os usuários a viver suas paixões com possibilidades infinitas. Como uma marca de acessórios tecnológicos antenada na moda, a Amazfit também cria produtos que incentivam os consumidores a adotar um estilo de vida saudável e ativo.

Essa parceria única com Christian Cowan inspira os clientes da Amazfit a combinar moda e tecnologia moderna, criando uma afirmação de estilo pessoal que pode ser utilizada o ano todo. O GTR 3 PRO, o GTR 3 e o GTS 3 foram desenvolvidos para ajudar as pessoas a dar seus primeiros passos no condicionamento físico inteligente, ao mesmo tempo que se mantêm cheias de estilo e alinhadas com o senso de moda vibrante de Christian Cowan.

"É uma oportunidade incrível para mim ser nomeado consultor de experiência da Amazfit. A sincronia foi tão perfeita nessa temporada que saiu da primeira semana da moda de verdade, desde que a pandemia começou. Eu realmente tive de subir ao próximo nível, e o GTR 3 Pro da Amazfit tem feito parte do equilíbrio entre minha vida profissional e pessoal", comentou Christian Cowan.

As séries GTR 3 e GTS 3 da Amazfit combinam perfeitamente com roupas e atividades formais, de lazer e esportivas. Fáceis de usar, os smartwatches oferecem monitoramento abrangente de saúde e condicionamento físico e vida útil de bateria ultralonga, alimentados pelo sistema intuitivo Zepp OS.

Em vez de colocar um sistema operacional para smartphones, que consome muita energia, no pulso do usuário, o novo sistema operacional é personalizado para otimizar o desempenho dos dispositivos vestíveis inteligentes da Amazfit. Desenvolvido com base no conceito de ser leve, estável e prático, esse sistema operacional permite uma interação mais fácil e ajuda os usuários a eliminar operações chatas com menor consumo de energia, em comparação com os sistemas operacionais para smartwatches anteriores.

O usuário também pode testar quatro métricas de saúde com um toque, graças ao BioTracker™ PPG 3.0 integrado de 6 fotodiodos, que mede quatro métricas de saúde (frequência cardíaca, saturação de oxigênio, nível de estresse e taxa de respiração) em apenas 45 segundos.

A Amazfit é uma marca líder global de dispositivos vestíveis que oferece um amplo portfólio de produtos que conta com smartwatches e smartbands, fones de ouvido TWS e dispositivos de saúde e condicionamento físico, como esteiras inteligentes e balanças de composição corporal inteligentes. A essência de nossa marca é Up Your Game (Subir ao Próximo Nível), e incentivamos os usuários a viver suas paixões e a expressar seus espíritos ativos livremente.

A Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) que já enviou mais de cem milhões de dispositivos desde 2014, com produtos disponíveis em mais de 90 países e regiões. Para mais informações, acesse www.amazfit.com

Christian Cowan representa a vida noturna de Nova York redefinida para a mulher moderna.

Depois de estudar na Central Saint Martins, em Londres, Christian se mudou para Nova York e estabeleceu uma base de fãs-celebridades de vários setores.

Tendo vestido algumas das maiores celebridades do mundo, Christian fez parceria com marcas de consumo globais para levar seu estilo marcante para fãs de moda do mundo todo.

