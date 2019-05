Designer Parfums annonce la conclusion d'une licence avec Formula 1® dans le domaine des parfums

La marque a l'ambition d'apporter l'enthousiasme, la passion, la technologie et le dynamisme véhiculés par la Formula 1® dans le monde des parfums

LONDRES, 13 mai 2019 /PRNewswire/ -- Designer Parfums annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord qui vient s'ajouter à son portefeuille en plein essor s'articulant autour du style de vie et des célébrités.

Formula 1® et Designer Parfums ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence qui fait de Designer Parfums le tout premier partenaire officiel de parfums de Formula 1®.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce réalisée le mois dernier, selon laquelle CAA-GBG Global Brand Management Group, la plus grande entreprise de gestion de marques au monde, filiale de Global Brands Group, s'est associée à Formula 1® pour s'attirer un plus grand public mondial et offrir une meilleure expérience en général aux fans.

Designer Parfums se réjouit de raconter l'histoire évocatrice de la Formula 1® dans le langage du parfum et prévoit de tirer parti du patrimoine, des principes et des technologies avancées de ce sport pour élargir sa portée et garantir aux fans du monde entier de pouvoir profiter d'une autre façon de s'impliquer avec cette marque innovante.

Dilesh Mehta, président du conseil et PDG de Designer Parfums, a déclaré : « Nous sommes heureux de voir que la Formule 1 a confiance en notre capacité à traduire cette étonnante marque mondiale de sport et de divertissement, qui compte plus de 500 millions de fans à l'échelle planétaire, en une offre de parfum synonyme de passion et d'innovation. Nous avons l'ambition de créer une marque de parfums qui fusionne une approche très légitime du monde du parfum et les valeurs fondamentales de la Formule 1 ».

M. Mehta a ajouté : « Nous travaillons d'arrache-pied pour le faire différemment et nous sommes prêts à prendre des risques, comme le fait le sport, qui vont de notre façon de développer les parfums les plus étonnants jusqu'au concept et à la manière de le commercialiser, du flacon au conditionnement. Nous voulons à tout prix faire en sorte que fans et consommateurs ressentent un lien fort avec ce que représente la Formula 1®. Pour ce faire, nous avons chargé le designer visionnaire Ross Lovegrove de nous aider à traduire cet esprit à travers le prisme de l'esthétique et à proposer un design qui marie technologie, nouveaux matériaux et conditionnement révolutionnaire ».

À propos de Designer Parfums

Designer Parfums dispose d'un large portefeuille de parfums de prestige et grand public et de produits de beauté, s'articulant autour de la mode, du style de vie et des célébrités. Qu'il s'agisse de créer entièrement une marque ou d'acquérir la licence d'une marque existante, l'entreprise assied son succès mondial sur un croisement de solutions marketing innovantes, la rapidité de mise sur le marché, la flexibilité pour relever les défis et s'adapter aux partenaires.

Le portefeuille actuel est distribué dans plus de 80 pays et couvre un éventail allant des classiques qui ont un véritable patrimoine jusqu'aux marques de parfums de designers et de célébrités comme Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Ariana Grande, Ghost, Aigner Parfums, Porsche Design, Scherrer, Cerutti 1881, Playboy et désormais Formula 1®.

Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.designerparfums.com ou en écrivant à contacts@designerparfums.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/885344/Designer_Parfums_Logo.jpg

Related Links

http://www.designerparfums.com



SOURCE Designer Parfums