Designer Parfums anuncia licença com a Formula 1® para a categoria fragrância

LONDRES, 12 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Designer Parfums anuncia hoje um acordo que agrega ao seu portfólio crescente de celebridades e de estilo de vida.

A Formula 1® e a Designer Parfums anunciaram hoje a assinatura de um acordo de licença no qual a Designer Parfums torna-se a primeira patrocinadora oficial da Formula 1® na indústria de perfumes.

A notícia segue o anúncio do mês passado de que o CAA-GBG Global Brand Management Group, uma importante companhia internacional de gestão de marcas e uma subsidiária do Global Brands Group associou-se à Formula 1® para o crescimento de seu público global e o aprimoramento da experiência em geral dos fãs.

A Designer Parfums está empolgada por poder contar e fazer vir à memória a história da Formula 1® através das fragrâncias, e planeja beneficiar-se da herança, princípios e tecnologias avançadas do esporte para expandir seu alcance e garantir que os fãs ao redor do mundo possam desfrutar de mais uma maneira de interagir com essa marca inovadora.

Dilesh Mehta, presidente e CEO da Designer Parfums, disse: "Estamos honrados por sabermos que a Formula 1 confia em nossa habilidade de traduzir a marca extraordinária de entretenimento e esporte global, com mais de 500 milhões de fãs globalmente, para uma proposta de fragrância inovadora e arrebatadora. Nossa meta é desenvolver uma marca de fragrância que combine a abordagem altamente autêntica do mundo dos perfumes com os valores fundamentais da Formula 1".

Mehta continua: "Estamos nos empenhando muito para conseguirmos isso de uma forma diferente, e estamos dispostos a correr riscos, assim como no esporte, desde o modo como desenvolvemos as fragrâncias mais sensacionais até o conceito e a maneira de comercializá-las, do frasco até a embalagem. Queremos ter certeza de que os fãs e os consumidores sintam uma conexão forte com o que a Formula 1® representa. Para isso, selecionamos Ross Lovegrove, um designer visionário, para nos ajudar a traduzir esse espírito esteticamente e oferecer um design que seja uma fusão de tecnologia, materiais novos e embalagem revolucionária".

Sobre a Designer Parfums

A Designer Parfums possui uma variedade marcante de produtos de beleza e fragrâncias em massa e de prestígio em seu portfólio, na moda, estilo de vida e celebridades. Seja na criação da marca desde o início ou na aquisição da licença de uma marca já existente, a combinação de soluções de marketing inovadoras, a rapidez para a comercialização, a flexibilidade para enfrentar desafios e incorporar parceiros representam a base de seu sucesso global.

Seu portfólio atual é distribuído em mais de 80 países e abrange uma ampla gama de clássicos de tradição autêntica, juntamente com marcas de fragrâncias de designer e celebridades como Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Ariana Grande, Ghost, Aigner Parfums, Porsche Design, Scherrer, Cerutti 1881, Playboy e agora Formula 1®.

