Desmond Tutu annonce les lauréates de l'International Children's Peace Prize 2019 : Greta Thunberg (16 ans) de Suède et Divina Maloum (14 ans) du Cameroun

Félicitations personnelles de la part de l'archevêque Desmond Tutu

L'archevêque Desmond Tutu, parrain de l'International Children's Peace Prize et de KidsRights depuis plus de dix ans, a adressé aux lauréates un message personnel : « J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Votre message puissant est amplifié par l'énergie de votre jeunesse et vos convictions inébranlables selon lesquelles les enfants ont la capacité, voire le devoir, d'améliorer leur propre avenir. Vous êtes de véritables actrices du changement et avez démontré de la manière la plus puissante qu'il soit que les enfants peuvent faire avancer le monde. »

Présentation des lauréates

« L'impact de Greta et de Divina sur l'avenir de nombreux enfants est indéniable. Elles sont les dignes lauréates de l'International Children's Peace Prize 2019. », a déclaré Marc Dullaert, fondateur de KidsRights et président du comité d'experts.

Divina Maloum (14 ans, Cameroun, thème : la paix). Depuis 2014, le Cameroun est la cible d'attaques terroristes. Lors d'une visite dans le nord du pays, Divina a été horrifiée de constater que les enfants en étaient les principales victimes. Elle a alors compris que beaucoup d'enfants ne connaissaient pas leurs droits et a décidé de fonder Children for Peace (C4P) pour prévenir leur enrôlement au sein de groupes armés et renforcer leur participation à la consolidation de la paix et au développement durable. Le réseau de C4P compte désormais 100 enfants répartis dans les dix régions du Cameroun. Elle leur donne les moyens d'être des acteurs du changement et les encourage à prendre part à des initiatives de paix au sein de leurs communautés. Elle a organisé un camp de paix intercommunautaire pour les enfants, créé des clubs de la paix dans des mosquées et, avec d'autres enfants, rédigé une déclaration des enfants contre l'extrémisme violent. Divina a de grands projets pour l'avenir et ne cessera de revendiquer le droit des enfants de vivre en paix.

Greta Thunberg (16 ans, Suède, thème : l'environnement) est une activiste pour le climat et fait figure de modèle en matière d'activisme étudiant international pour le climat. Après avoir appris à l'âge de huit ans l'existence du changement climatique, elle a été choquée de constater que les adultes ne semblaient pas prendre le problème au sérieux. Ne pouvant pas comprendre pourquoi les adultes ne prenaient aucune mesure contre la crise climatique, Greta est tombée dans la dépression et a cessé de s'alimenter, d'aller à l'école et de parler pendant des mois. Puis elle a s'est résolue à opérer des changements dans sa propre vie : elle s'abstient de prendre l'avion, ne mange ni viande ni produits laitiers et n'achète rien de neuf. Le 20 août 2018, Greta a décidé qu'il était temps pour elle de passer à la vitesse supérieure et de s'exprimer. Elle voulait que plus de gens prennent conscience de la situation et agissent. Inspirée par le mouvement March for Our Lives, lauréat de l'International Children's Peace Prize 2018, elle s'est assise devant le parlement suédois avec une bannière fabriquée par ses soins sur laquelle était inscrit « skolstrejk för klimatet » (grève de l'école pour le climat).

