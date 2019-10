Desmond Tutu anuncia vencedoras do Prêmio Internacional da Paz para as Crianças: Greta Thunberg (16) da Suécia e Divina Maloum (14) de Camarões

De um impressionante grupo de 137 participantes, de 56 países, o Comitê de Especialistas da KidsRights selecionou Divina, de Camarões, e Greta, da Suécia, como vencedoras. O Prêmio Internacional da Paz para as Crianças será entregue em 20 de novembro, no Dia Universal da Criança, em Haia. A cerimônia de premiação muito especial também irá celebrar o 15o aniversário do Prêmio Internacional da Paz para as Crianças, que se tornou um fenômeno global e atingiu 1,2 bilhão de pessoas no ano passado.

Congratulações pessoais do arcebispo Tutu

O arcebispo Tutu, que tem sido o patrono do Prêmio Internacional da Paz para as Crianças e da KidsRights por mais de uma década, disse em uma mensagem pessoal às vencedoras: "Admiro muito você. Sua poderosa mensagem é amplificada por sua energia jovial e crença inabalável de que as crianças podem, sem obrigação, melhorar seus próprios futuros. Vocês são verdadeiras transformadoras, que demonstraram vigorosamente que as crianças podem mover o mundo".

Apresentação das vencedoras

"O impacto de Greta e Divina no futuro de muitas crianças é inequívoco. Elas são as vencedoras legítimas do Prêmio Internacional da Paz para as Crianças de 2019", disse o fundador da KidsRights e presidente do Comitê de Especialistas, Marc Dullaert.

Divina Maloum (14 anos, de Camarões, com o tema: Paz). Desde 2014, Camarões vem experimentando ataques terroristas. Quando Divina visitou o norte do país, ela ficou horrorizada ao ver que crianças eram as maiores vítimas desses ataques terroristas. Ela se deu conta de que muitas crianças não conheciam seus direitos e, então, ela criou a Crianças para a Paz (C4P – Children for Peace), para adverti-los sobre o alistamento em grupos armados e para reforçar a participação de crianças na construção da paz e no desenvolvimento sustentável. A C4P é agora uma rede de 100 crianças, de dez regiões de Camarões. Ela as empodera para serem agentes transformadoras e para participar de iniciativas de paz em suas comunidades. Ela organizou um campo da paz intercomunitário para crianças, estabeleceu clubes da paz em mesquitas e, junto com outras crianças, fez uma declaração das crianças contra o extremismo violento. Divina tem grandes planos para o futuro e não irá parar de defender o direito das crianças de viver em paz.

Greta Thunberg (16 anos, da Suécia, com o tema: meio ambiente) é uma militante do clima e um modelo de vida para o ativismo internacional de estudantes em favor do clima. Aos oito anos de idade, quando ela soube pela primeira vez sobre a mudança do clima, ela ficou chocada com o fato de os adultos não parecerem levar o problema a sério. Greta ficou deprimida. Ela não comia, não ia à escola e não falava, durante meses. Foi vital para Greta tomar medidas para sua própria vida. Ela se absteve de voar, comer carne ou laticínios e parou de fazer compras de coisas novas. Em 20 de agosto de 2018, Greta decidiu que estava na hora de elevar seus esforços para um patamar mais alto e começar a se manifestar. Ela queria que mais pessoas se conscientizassem e agissem. Inspirada pelos vencedores do Prêmio Internacional da Paz para as Crianças de 2018, Marcha por Nossas Vidas (March for Our Lives), ela se sentou em frente do parlamento sueco com uma faixa, feita por ela mesma, que dizia "skolstrejk för klimatet" (greve escolar pelo clima).

