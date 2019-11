Desperados erweckt in Südafrika das Bier+Tequila-Erlebnis bei der Startparty „What the Fusion" zum Leben

Desperados, das erste Bier der Welt mit Tequila-Geschmack, wurde in Südafrika mit einem monumentalen Party-Erlebnis unter dem Motto „What the Fusion" eingeführt

Tausende von Party-Besuchern kamen in das beliebte 1 Fox in Johannesburg zum wilden Desperados-Erlebnis, bei dem Gegensätze bei einer einmaligen Party zusammenprallten

Neun Künstler, darunter Rouge, Black Motion, Shimza und Frau Cosmo, traten live auf

JOHANNESBURG, Südafrika, 19. November 2019 /PRNewswire/ -- Desperados, das erste Bier der Welt mit Tequila-Geschmack, wurde vor mehr als 20 Jahren geboren und ist in über 87 Ländern erhältlich. Es wurde in echter Desperados-Manier auf der Einführungsparty „What the Fusion" in Südafrika zum Leben erweckt.

Desperados erhellte die südafrikanische Party-Szene mit einer unvergesslichen Einführung der ersten Biers der Welt mit Tequila-Geschmack.