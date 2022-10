DESPUÉS DE 30 AÑOS, NUEVAS DIRECTRICES PARA LA CIRUGÍA DE PÉRDIDA DE PESO

Los grupos médicos sustituyen una declaración de consenso obsoleta que restringe excesivamente el acceso a la cirugía de pérdida de peso moderna

NEWBERRY, Fla., 21 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Dos de las principales autoridades mundiales en cirugía bariátrica y metabólica han publicado nuevas directrices clínicas basadas en la evidencia que, entre una serie de recomendaciones, amplían la elegibilidad de los pacientes para la cirugía de pérdida de peso y respaldan la cirugía metabólica para pacientes con diabetes de tipo 2 a partir de un índice de masa corporal (IMC) de 30, una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso de una persona y uno de los varios criterios de selección importantes para la cirugía.

ASMBS/IFSO Guidelines on Indications for Metabolic and Bariatric Surgery – 2022, publicado hoy en línea en las revistas Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD) y Obesity Surgery, pretenden sustituir a una declaración de consenso elaborada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) hace más de 30 años, que establecía las normas en las que todavía se basan la mayoría de las aseguradoras y los médicos para tomar decisiones sobre quién debe someterse a una cirugía de pérdida de peso, de qué tipo debe ser y cuándo debe hacerse.

La Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica ( ASMBS ) es el mayor grupo de cirujanos bariátricos y profesionales de la salud integrados en Estados Unidos y la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO) representa a 72 asociaciones y sociedades nacionales de todo el mundo.

"La Declaración de Consenso de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sobre la cirugía bariátrica de 1991 sirvió para un propósito valioso durante un tiempo, pero después de más de tres décadas y cientos de estudios de alta calidad, incluidos los ensayos clínicos aleatorios, ya no refleja las mejores prácticas y carece de relevancia para los procedimientos y la población de pacientes de hoy en día", dijo Teresa LaMasters, MD, Presidenta de la ASMBS. "Ha llegado el momento de un cambio de mentalidad y de práctica por el bien de los pacientes. Hace tiempo que debería haberse producido".

En la declaración de consens o, de 1991, la cirugía bariátrica se limitaba a los pacientes con un IMC de al menos 40 o un IMC de 35 o más y al menos una afección relacionada con la obesidad, como la hipertensión o las enfermedades cardíacas. No había referencias a la cirugía metabólica para la diabetes ni a las técnicas y procedimientos laparoscópicos emergentes que se convertirían en un pilar y harían que la cirugía de pérdida de peso fuera tan segura o más segura que las operaciones comunes, como la cirugía de la vesícula biliar, la apendicectomía y el reemplazo de rodilla. La declaración también desaconsejaba la cirugía en niños y adolescentes, incluso con un IMC superior a 40, porque no se había estudiado lo suficiente.

Nuevas normas de selección de pacientes: los tiempos han cambiado

Las directrices de ASMBS/IFSO recomiendan ahora la cirugía metabólica y bariátrica para las personas con un IMC de 35 o más "independientemente de la presencia, ausencia o gravedad de las afecciones relacionadas con la obesidad" y que se considere para las personas con un IMC de 30-34,9 y enfermedad metabólica y en "niños y adolescentes adecuadamente seleccionados".

Pero incluso sin enfermedad metabólica, las directrices dicen que la cirugía de pérdida de peso debe considerarse a partir de un IMC de 30 para las personas que no logran una pérdida de peso sustancial o duradera o una mejora relacionada con la enfermedad de la obesidad utilizando métodos no quirúrgicos. También se recomendó que las definiciones de obesidad que utilizan los umbrales estándar de IMC se ajusten según la población y que los individuos asiáticos consideren la cirugía de pérdida de peso a partir de un IMC de 27,5.

Mayores niveles de seguridad y eficacia para la cirugía de pérdida de peso moderna

Las nuevas directrices afirman además que "la cirugía metabólica y bariátrica es actualmente el tratamiento más eficaz basado en la evidencia para la obesidad en todas las clases de IMC" y que "los estudios con seguimiento a largo plazo, publicados en las décadas posteriores a la Declaración de Consenso de los Institutos Nacionales de Salud de 1991, han demostrado sistemáticamente que la cirugía metabólica y bariátrica produce resultados superiores de pérdida de peso en comparación con los tratamientos no quirúrgicos".

También se señala que múltiples estudios han demostrado una mejora significativa de la enfermedad metabólica y una disminución de la mortalidad global tras la cirugía y que "las operaciones quirúrgicas más antiguas han sido sustituidas por otras más seguras y eficaces." Dos procedimientos laparoscópicos, la gastrectomía en manga y el bypass gástrico en Y de Roux (RYGB), representan ahora cerca del 90% de las operaciones realizadas en todo el mundo.

Aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población mundial elegible se somete a la cirugía de pérdida de peso en un año determinado. Los expertos afirman que la declaración de consenso excesivamente restrictiva de 1991 ha contribuido al uso limitado de un tratamiento tan seguro y eficaz. A nivel mundial, más de 650 millones de adultos padecían obesidad en 2016, lo que supone alrededor del 13% de la población adulta mundial. CDC informa que más del 42% de los estadounidenses tienen obesidad, la tasa más alta de la historia en los Estados Unidos.

"Las Directrices de ASMBS/IFSO proporcionan un importante reinicio cuando se trata del tratamiento de la obesidad", dijo Scott Shikora, MD, Presidente de IFSO. "Las aseguradoras, los responsables políticos, los proveedores de atención sanitaria y los pacientes deben prestar mucha atención y trabajar para eliminar las barreras y el pensamiento anticuado que impiden el acceso a una de las operaciones más seguras, eficaces y estudiadas de la medicina."

Las directrices de ASMBS/IFSO son solo las últimas de una serie de nuevas recomendaciones de grupos médicos que reclaman un mayor uso de la cirugía metabólica. En 2016, 45 sociedades profesionales, incluida la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), emitieron una declaración conjunta en la que se afirmaba que la cirugía metabólica debería considerarse para los pacientes con diabetes de tipo 2 y un IMC de 30,0 a 34,9 si la hiperglucemia no se controla adecuadamente a pesar de un tratamiento óptimo con medicamentos orales o inyectables. Esta recomendación también se incluye en el documento "Standards of Medical Care in Diabetes - 2022 " de ADA .

