DESTEN dévoile la première technologie de recharge ultra-rapide au monde pour le marché indonésien

Cette semaine, cette vitrine technologique révolutionnaire sera présentée au monde entier à Jakarta. DESTEN projette de présenter plus tard ces innovations dans le cadre d'une tournée mondiale qui débutera en Asie et se poursuivra au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord.

Le chargeur ultra-rapide de DESTEN, doté d'une puissance de 900 kW, pourra recharger une voiture à batterie DESTEN en moins de 5 minutes afin qu'elle bénéficie d'une autonomie de 500 km.

Adoption des voitures électriques

Le déploiement de la technologie de recharge ultra-rapide vise à surmonter les défis majeurs de l'adoption des véhicules électriques (VE), en dissipant les doutes des conducteurs au sujet de la recharge et de l'autonomie de leur véhicule. Les solutions de recharge ultra-rapides de DESTEN permettent aux conducteurs de recharger une voiture électrique aussi rapidement que de faire le plein d'une voiture traditionnelle à moteur à combustion.

La recharge ultra-rapide du DESTEN rend la recharge plus accessible pour les conducteurs de VE dans les zones urbaines et à forte densité, et réduit le nombre total de systèmes de recharge nécessaires pour répondre à la demande de recharge des VE.

« La recharge de cinq minutes peut rendre les voitures électriques beaucoup plus attrayantes qu'elles ne le sont aujourd'hui car nous n'avons pas besoin de changer les comportements de conduite et utilisons les mêmes infrastructures de stations-service accessibles au public. Bientôt, vous pourrez acheter des voitures électriques avec des batteries DESTEN déjà installées. Le temps de recharge de votre voiture à une station de recharge sera équivalent au temps que vous passez aujourd'hui pour faire le plein de votre voiture à combustion », a déclaré Siamak Kia, PDG de DESTEN Group.

Technologie novatrice de batterie

La capacité de recharge ultra-rapide de DESTEN est le résultat de ses découvertes révolutionnaires dans les matériaux et les structures cellulaires, avec de nouvelles formulations chimiques produites sur une ligne de fabrication sur mesure. La cellule peut accepter 3 000 cycles de charge, soit l'équivalent de plus de 1,5 million de kilomètres d'autonomie totale.

Une charge rapide entraîne habituellement une accumulation de niveaux élevés de température dans les batteries. Malgré des vitesses de recharge ultra-rapides, les batteries de DESTEN conservent une grande stabilité thermique et restent fraîches tout au long du fonctionnement. Les batteries sont également certifiées par des organismes d'essai externes pour maintenir des températures inférieures à 15 degrés centigrades au-dessus des températures ambiantes pendant le fonctionnement.

Contrairement aux autres batteries, les cellules de batterie de DESTEN ne nécessitent pas de refroidissement à l'eau. Cela réduit les coûts et le poids des systèmes de refroidissement des batteries, ce qui se traduit par une réduction des coûts et des économies d'énergie.

Les cellules de recharge ultra-rapides de DESTEN permettent également de récupérer beaucoup plus d'énergie en conduisant. Cela permet de concevoir des blocs de batteries plus petits et moins onéreux pour les véhicules électriques, ce qui rend ces derniers plus abordables.

Avec la certification UN 38.3, la batterie a passé tous les tests de sécurité, ce qui en fait une technologie idéale pour les solutions de batterie de qualité automobile.

Une technologie pour l'environnement

L'environnement est l'un des domaines dans lesquels DESTEN estime que sa technologie de batterie écologique peut contribuer positivement à la lutte contre le changement climatique.

La technologie des cellules de batterie de DESTEN est produite essentiellement à partir de sources d'énergie renouvelables, ce qui réduit l'empreinte carbone.

« Comme nos batteries durent beaucoup plus longtemps que les batteries électriques classiques, nos technologies sont plus écologiques et plus durables. À la fin de leur vie utile dans une voiture électrique, nos batteries peuvent être utilisées dans des systèmes de stockage d'énergie pour diverses applications, augmentant ainsi leur durée de vie utile », a déclaré Siamak Kia.

Villes de l'avenir

La technologie de DESTEN fournit des solutions avancées pour les infrastructures des réseaux intelligents ou « smart grids » des villes de demain.

Ces solutions répondent à des défis clés en matière de transmission et de gestion de l'énergie, comme la régulation des fréquences et la résolution du problème que pose la demande accrue d'énergie résultant de la prolifération des véhicules électriques sur les routes. Les solutions de stockage d'énergie de DESTEN permettent également aux collectivités éloignées et aux sites industriels hors réseau d'avoir accès à l'électricité.

« DESTEN et le gouvernement indonésien ont des objectifs communs pour électrifier la mobilité et intégrer davantage de projets d'énergie durable dans le réseau existant. Avec le virage vers les énergies renouvelables en Indonésie et l'énorme potentiel économique que représente le développement de toute la chaîne de valeur des batteries, l'Indonésie renforcera sa position de plaque tournante mondiale de l'innovation énergétique et de chef de file du mouvement international pour la durabilité », a déclaré Siamak Kia.

Grâce à la technologie innovante de DESTEN, les gouvernements locaux, les industries et les instituts universitaires pourront stimuler l'innovation en partenariat avec DESTEN afin d'apporter des solutions de recharge ultra-rapides et des blocs de batteries pour les voitures électriques sur les marchés locaux et mondiaux.

