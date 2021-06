Desvelado el Platinum Jubilee Pageant (Desfile del Jubileo de Platino)

LONDRES, 29 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Para la celebración de los 70 años de reinado de la Reina el próximo año están previstos en el desfile del Platinum Jubilee Colosales "Bestias de la Reina" con una altura de edificios de tres pisos, dragones de la dimensión de los autobuses de Londres y más de 5.000 soldados, artistas, trabajadores y voluntarios de las cuatro naciones y de la Commonwealth.

El desfile, que se celebrará en Londres el domingo 5 de junio de 2022, se perfila como uno de los mayores eventos desde hace décadas y contará la historia del reinado récord de Su Majestad y la transformación de nuestra sociedad durante este período sin precedentes.

Sir Michael Morpurgo, autor de War Horse (Caballo de batalla), ha escrito una historia de hadas titulada There once is a Queen, a la que el maestro de ceremonias Adrian Evans, Teniente de la Orden de Imperio Británico (LVO), está dando vida, aprovechando el talento de artistas y creativos de todos los rincones del país y más allá.

El desfile se fundamenta en el compromiso con la sostenibilidad, el impacto social y la inclusividad. La empresa ofrecerá prácticas y oportunidades de voluntariado y animará a los proyectos creativos a medir el impacto que tienen en la comunidad local.

La empresa organizadora, The Platinum Jubilee Pageant, está copresidida por Sir Michael Lockett, Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana (KCVO) y Nicholas Coleridge, Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE). La CEO es Rosanna Machado. El desfile se financia de forma privada, gracias al conjunto de socios corporativos, empresas comerciales, titulares de órdenes reales y personas generosas, que desean honrar a Su Majestad la Reina.

Nicholas Coleridge, CBE, Copresidente: "A través de la fusión del ceremonial y la pompa con el espectáculo y la fiesta, tenemos la intención de crear un espectáculo vital y a la vez memorable y un tributo a la Reina".

Sir Michael Lockett, KCVO y Copresidente de Platinum Jubilee Pageant: "El desfile nos hará viajar a través de la década digital de los noventa hasta hoy, donde nos encontramos en la cúspide de nuevas aventuras y nuevos avances".

Adrian Evans, Teniente de la Real Orden Victoriana (LVO), Director del Desfile: "Estamos encargando a diversos artistas y a las comunidades con las que trabajan que interpreten diferentes episodios del reinado de la Reina en una historia espectacular".

Para más información visite la página web .

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1553812/Platinum_Jubilee_Pageant_Logo.jpg

SOURCE The Platinum Jubilee Pageant