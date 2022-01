DET ER OFFICIELT: VERDENS NYESTE VIDUNDER BLIVER EN DEL AF ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Det førende krydstogtselskab modtager Wonder of the Seas, det nyeste, mest innovative skib

Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the world’s newest wonder debuts the ultimate combination of new and returning adventures for all ages on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the ultimate vacation debuts adventures for all ages across thrills, entertainment, dining and nightlife on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Highlights on board include eight unique neighborhoods, featuring the new Suite Neighborhood, an interactive, open-air play area for kids - Wonder Playscape - a new restaurant and bar, The Mason Jar, and more.

MIAMI, 28. januar 2022 /PRNewswire/ -- Eventyr ombord på verdens nyeste vidunder er i horisonten for feriegæster i alle aldre. På torsdag modtager Royal Caribbean International Wonder of the Seas, det næste, længe ventede og innovative skib i krydstogtselskabets prisbelønnede flåde. Som en markering af afslutningen på tre års byggeri er der blevet afholdt en traditionel ceremoni med udveksling af flag sted i Marseille, Frankrig med værftspartneren Chantiers de l'Atlantique. Wonder vil få sin officielle debut i Fort Lauderdale, Florida, den 4. marts, hvor den begynder at sejle 7-nætters krydstogter til Caribien før den sejler til Barcelona i Spanien; og Rom for at tilbyde sommereventyr i Middelhavet.

Wonder blev budt velkommen til Royal Caribbean-familien af Royal Caribbean Groups bestyrelsesformand Richard Fain, Royal Caribbean Groups præsident og administrerende direktør Jason Liberty, Royal Caribbean Internationals præsident og administrerende direktør Michael Bayley og Laurent Castaing, administrerende direktør for Chantiers de l'Atlantique i Saint-Nazaire, Frankrig.

"Wonder of the Seas vil sætte liv i krydstogter på en mere dristig og større måde. Tilføjelsen af dette skib til vores flåde, der allerede er bedst i sin klasse, løfter virksomheden frem mod fortsat at lede branchen med nye funktioner og innovation," siger Jason Liberty, præsident og administrerende direktør for Royal Caribbean Group. "Dette er endnu en måde, hvorpå vi på ansvarlig vis leverer uforglemmelige ferier i verdensklasse til gæster over hele verden."

"Modtagelsen af Wonder of the Seas er kulminationen på 30 måneders innovation og partnerskab på tværs af mere end 2.000 engagerede besætningsmedlemmer og medarbejdere, der er blandt de bedste til det, de gør," siger Michael Bayley, præsident og administrerende direktør for Royal Caribbean International. "Samtidig med at bringe de revolutionerende skibe i Oasis-klassen op på et nyt niveau af vidunder, innovation og eventyr, sætter Wonder scenen for forårs-og sommerferier, som både familier og alle andre rejsende ser frem til i det nye år. Kombinationen af helt nye funktioner og favoritter, der spænder over eventyr, underholdning, måltider og natteliv, er uden sidestykke, og det er det, der vil gøre vores seneste og mest innovative skib til verdens nyeste vidunder og den ultimative ferie i Caribien og Europa."

"Wonder of the Seas er et nyt skridt fremad inden for Oasis-klassens skibe. Vores teams har arbejdet under vanskelige forhold, men på en meget forenet måde for til slut at foretage større ændringer, der forbedrede skibets ydeevne," sagde Laurent Castaing, administrerende direktør for Chantiers de l'Atlantique. "Wonder er virkelig et enestående nyt skib."

Højdepunkter, man kan finde på Wonder

Som det femte af Royal Caribbeans revolutionerende skibe i Oasis-klassen byder Wonder på eventyr for feriegæster i alle aldre på tværs af otte unikke kvarterer – som den første hos Royal Caribbean. De unge og de unge af sind kan udforske, forundres og skabe minder på en række forskellige måder og steder, designet til familiehygge og med tid til sig selv, herunder:

Suite Neighborhood – Det nye, ottende kvarter tilbyder gæster på Royal Suite Class en forhøjet Suite-solterrasse på et nyt sted, komplet med en pool til dukkerter, bar og masser af liggestole og kroge til at slappe af i; desuden favoritter som den private restaurant, Coastal Kitchen, Suite Loungen og den største Ultimate Family Suite der endnu har til gode at være vært for en familie på 10.

– Det nye, ottende kvarter tilbyder gæster på en forhøjet Suite-solterrasse på et nyt sted, komplet med en pool til dukkerter, bar og masser af liggestole og kroge til at slappe af i; desuden favoritter som den private restaurant, Coastal Kitchen, Suite Loungen og den største der endnu har til gode at være vært for en familie på 10. Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Det nye hotspot serverer sydstatsretter og har nye vinkler på klassikere til brunch, middag og til langt ud på aftenen, herunder velsmagende johnnycakes, sydstatsstegt kylling, krabbekager samt rejer og grits. Oplevelsen fuldendes med live country musik, indretning i bondegårdsstil, et udvalg af amerikansk whisky og shakes med alkohol.

– Det nye hotspot serverer sydstatsretter og har nye vinkler på klassikere til brunch, middag og til langt ud på aftenen, herunder velsmagende johnnycakes, sydstatsstegt kylling, krabbekager samt rejer og grits. Oplevelsen fuldendes med live country musik, indretning i bondegårdsstil, et udvalg af amerikansk whisky og shakes med alkohol. Wonder Playscape – Legeområdet med undervandstema for børn er et helt nyt eventyr med rutsjebane, klatrevægge, spil, et interaktivt berøringsaktiveret vægmaleri og fantasifulde gåder.

– Legeområdet med undervandstema for børn er et helt nyt eventyr med rutsjebane, klatrevægge, spil, et interaktivt berøringsaktiveret vægmaleri og fantasifulde gåder. The Vue Bar – De gladeste happy hours finder man på den nye fritstående bar, der byder på panoramaudsigt over havet om dagen og lyser op med en farverig mosaikbaldakin efter solnedgang.

– De gladeste happy hours finder man på den nye fritstående bar, der byder på panoramaudsigt over havet om dagen og lyser op med en farverig mosaikbaldakin efter solnedgang. Caribbean Pool Deck – I centrum for de caribiske vibrationer finder man Lime & Coconut sammen med trioen af højhastighedsvandrutsjebaner, The Perfect Storm, børnenes vandland, Splashaway Bay, Casitas, lounging i poolen, levende musik og meget mere.

– I centrum for de caribiske vibrationer finder man Lime & Coconut sammen med trioen af højhastighedsvandrutsjebaner, The Perfect Storm, børnenes vandland, Splashaway Bay, Casitas, lounging i poolen, levende musik og meget mere. El Loco Fresh og Cantina Fresca - Grab-and-go stedet , hvor mexicanske lækkerier, såsom made-to-order tacos, burritos og quesadillas, er nyheder i Cantina Fresca . Den dedikerede bar serverer et udvalg af "aguas frescas," margaritas og andre mexicanske basisprodukter.

Andre tilbagevendende favoritter om bord på Wonder omfatter Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, Royal Caribbeans seneste version af det italienske trattoria; den højeste rutsjebane på havet, The Ultimate Abyss; det nydesignede område dedikeret til børn og teenagere i Adventure Ocean, Social100 og The Patio; FlowRider bølgesimulatoren, dobbelte klatrevægge, Central Park- kvarteret, der er omgivet af mere end 20.000 levende planter og meget mere.

Kommende krydstogter i USA og Europa

Med afsejling fra Fort Lauderdale – Wonder sejle til Caribien fra Port Everglades i Fort Lauderdale i marts og april 2022 . Sejlplanerne for 7 nætter i Øst- og Vestcaribien omfatter besøg på krydstogtselskabets private ø-destination, Perfect Day at CocoCay , og Nassau i Bahamas ; Roatan i Honduras ; og San Juan i Puerto Rico .

– sejle til Caribien fra Port Everglades i i marts og . Sejlplanerne for og omfatter besøg på krydstogtselskabets private ø-destination, og og Afsejling fra Barcelona og Rom – Med start i maj sætter det nye skib i Oasis-klassen kurs mod sommerferier i Middelhavet. Krydstogterne på 7 nætter i det vestlige Middelhav besøger udsøgte destinationer såsom Napoli og Firenze i Italien ; Palma de Mallorca i Spanien og Provence i Frankrig.

– Med start i maj sætter det nye skib i Oasis-klassen kurs mod sommerferier i Middelhavet. Krydstogterne besøger udsøgte destinationer såsom og i ; Afsejling fra Port Canaveral, Florida – Eventyr året rundt på Wonder starter i november 2022 , når den nyeste tilføjelse til Royal Caribbeans flåde tager på krydstogt til Caribien fra Port Canaveral. Destinationerne, som feriegæster kan vælge imellem, spænder fra Perfect Day at CocoCay og Philipsburg, St. Maarten til Charlotte Amalie, St. Thomas, og Cozumel i Mexico .

For flere oplysninger om Wonder, herunder togter, der nu er åbne for booking, besøg Royal Caribbeans hjemmeside.

