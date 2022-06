Det europæiske sikkerhedsnetværk for cykelforsikring Qover udvider sig til de nordiske lande

"Ved at tilføje disse 4 nøglelande til vores vækstliste giver Qover nu nem adgang til cykelforsikring i 12 lande, hvilket sikrer, at kunderne er dækket, når de har mest brug for det – så de kan leve deres liv fuldt ud ved brug af de mærker, de foretrækker", forklarer Parker Crockford, Chief Revenue Officer hos Qover.

Kunderne kan nu købe en forsikring – såsom kaskoforsikring og nødhjælp – når de køber deres cykel. Og takket være Qovers innovative API kan de føje den til deres indkøbskurv med et enkelt klik – hvilket skaber en problemfri brugeroplevelse.

Direkte integration af forsikring i købsprocessen – uanset om det er online eller offline – giver cykelproducenter, detailhandlere og butikker flere muligheder for at involvere sig med deres kunder efter det oprindelige salg. Ved at harmonisere tjenester på tværs af flere kanaler kan virksomheder forbedre brugeroplevelsen ved at hjælpe kunder med at købe cykler, tilbehør eller yderligere tjenester, uanset hvor de befinder sig. Og med Qovers omnichannel-løsning kan de tilføje forsikringen i butikken med mulighed for at afslutte deres transaktion online eller omvendt.

"Qovers første fremstød i cykelforsikringsindustrien kom i 2019, da Cowboy moderniserede cykelmarkedet med deres nye elcykler. I 2020 startede vi vores paneuropæiske vækst, så denne udvidelse er et logisk skridt i retning af at skabe en følelse af sikkerhed for vores partneres kunder over hele verden", siger Quentin Colmant, administrerende direktør og medstifter af Qover. "Vi er stolte af at hjælpe med at skabe en følelse af sikkerhed, der får kunderne, lige fra lejlighedsvise cyklister til daglige pendlere, til at vende tilbage til de mærker, de stoler på."

Specifikationer:

Dækningen er aktiv 24/7 i tilfælde af tyveri, tyveriforsøg eller tyveri efter et overfald.

Der er ingen afskrivning på cyklens værdi i de første 36 måneder, hvilket betyder, at cyklisterne vil modtage cyklens fulde værdi, minus selvrisiko.

Materielle skader, der er forårsaget ved en ulykke, hærværk, af dyr eller naturens elementer, er dækket.

Godtgørelse af reparationsomkostninger , udskiftning af din cykel og fast tilbehør er omfattet af skadesforsikringen.

Transport af cyklen og rytterens hjemrejse er dækket i Tyskland, Holland , Frankrig og Belgien. Ellers stilles der kontante midler til afhjælpning af nødsituationer.

