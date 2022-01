DET IKONISKE SELSKAPET ABSOLUT VELGER GEPS AI-DREVNE INNKJØPSPROGRAMVARE FOR å FORVANDLE KILDE-TIL-KONTRAKT-PROSESSEN FOR ALL DIREKTE OG INDIREKTE BRUK I EUROPA

CLARK, N.J., 3. januar 2022 /PRNewswire/ -- GEP®, en ledende leverandør av innkjøpsprogramvare og tjenester til Fortune 500- og Global 2000-selskaper over hele verden, kunngjorde i dag at The Absolut Company, en av verdens ledende spritprodusenter, har valgt GEP SOFTWARE™, bransjens ledende programvare for innkjøp og forsyningskjeder, etter en anbudskonkurranse.

Absolut produserer og markedsfører flere av verdens ledende spritmerkevarer, blant annet Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa og Our/Vodka. Absolut er basert i Stockholm og en viktig del av Pernod Ricard. The Absolut Company skal bruke GEP-programvare til å forvandle hele kilde-til-kontrakt-prosessen (S2C) og dekke innkjøp, kontraktstyring og leverandørstyring for å bygge tettere forhold til leverandører over hele Europa og skape større verdi for kunder og alle interessenter.

GEP SOFTWARE omfatter GEP SMART™, nylig kalt verdens beste innkjøpsprogramvare for det andre året på rad, og GEP NEXXE™, neste generasjons enhetlige plattform for cloud-native forsyningskjede. Den gjør det mulig for Fortune 500- og Global 2000-kunder å drive med optimal effektivitet, smidighet, synlighet og effektiv intelligens til alle anskaffelses-, innkjøps- og forsyningskjedefunksjoner, samtidig som de eliminerer tyngende infrastruktur og støttekostnader for å oppnå maksimal avkastning.

Om GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE™ tilbyr prisbelønte digitale innkjøps- og forsyningskjedeplattformer som hjelper globale bedrifter til å bli mer smidige, robuste, konkurransedyktige og lønnsomme.

Med vakre grensesnitt og fleksible arbeidsflyter gir GEP® brukerne nye, intuitive digitale arbeidsrom som gir ekstraordinær brukeradopsjon og meningsfulle gevinster i team- og personlig produktivitet.

GEP-produkter investerer i maskinlæring og kognitiv databehandling, avanserte data og semantiske teknologier, IoT, mobil- og skyteknologi, og er designet for å inkorporere kontinuerlige innovasjoner i teknologi.

GEPs programvare integreres raskt og enkelt med tredjeparts- og eldre systemer, som SAP, Oracle og alle andre store ERP- og F&A-programvarene. Og med enestående støtte og service er GEP bransjeledende innen kundetilfredshet og -lojalitet.

GEPs cloud-native programvare og digitale forretningsplattformer er ledende innen flere Gartner Magic Quadrant-rapporter, og vinner konsekvent priser og anerkjennelse fra bransjeanalytikere, forskningsfirmaer og mediebedrifter, inkludert Gartner, Forrester, IDC, innkjøpsledere og Spend Matters.

GEP SOFTWARE er en del av GEP, som er basert i Clark i New Jersey – verdens ledende leverandør av innkjøps- og forsyningskjedestrategi, programvare og administrerte tjenester. Hvis du vil vite mer, kan du besøke www.gepsoftware.com .

